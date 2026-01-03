Gold-Silver Prices: सोना हुआ सस्ता, चांदी ने भरी ऊंची उड़ान, इस हफ्ते गोल्ड 3 हजार गिरा, चांदी 2.34 लाख पार

Gold-SIlver Rates 2026: बुलियन मार्केट के लिए यह हफ्ता मिला-जुला रहा. जहां एक तरफ सोने की चमक थोड़ी फीकी पड़ी और कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई, वहीं चांदी अपनी रफ्तार से सबको चौंका रही है. इंडस्ट्रियल डिमांड और कम सप्लाई के चलते चांदी अब रिकॉर्ड स्तरों की ओर बढ़ रही है.

सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के अनुसार, इस हफ्ते सोने के दाम में ₹3,174 की बड़ी गिरावट देखी गई. दिलचस्प बात यह है कि पिछले हफ्ते सोने में 6,177 रुपये की भारी बढ़त देखी गई थी, जिसके बाद इस हफ्ते आई गिरावट निवेशकों के लिए खरीदारी का एक मौका हो सकती है.

24 कैरेट गोल्ड 1,37,956 रुपये से गिरकर अब 1,34,782 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है.

22 कैरेट गोल्ड की कीमत अब 1,23,460 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

18 कैरेट गोल्ड घटकर 1,01,087 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है.

चांदी में सुपरफास्ट तेजी

सोने के उलट, चांदी की कीमतों में आग लगी हुई है. इस हफ्ते चांदी 6,443 रुपये महंगी होकर 2,34,550 रुपये प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई. पिछले हफ्ते तो चांदी ने 28,040 रुपये की ऐतिहासिक छलांग लगाई थी.

क्यों महंगी हो रही है चांदी?

एक्सपर्ट का मानना है कि चांदी की बढ़ती कीमतों के पीछे सबसे बड़ी वजह इसका इंडस्ट्री में इस्तेमाल है. सोलर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों में चांदी की खपत बढ़ी है, जबकि बाजार में इसकी सप्लाई कम है. यही वजह है कि चांदी की कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं.

ग्लोबल मार्केट का हाल

इस हफ्ते सोने ने $4,580.70 प्रति औंस का उच्चतम स्तर छुआ, जबकि फिलहाल यह $4,345 के आसपास बना हुआ है.

चांदी ने इस हफ्ते $82.615 प्रति औंस का अपना ऑल टाइम हाई का लेवल छुआ. फिलहाल यह $71.30 पर ट्रेड कर रही है.

सोने में आई गिरावट शॉर्ट-टर्म सुधार हो सकती है, लेकिन चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड इसे और ऊपर ले जा सकती है. निवेश करने से पहले बाजार के उतार-चढ़ाव पर नजर रखना जरूरी है.

