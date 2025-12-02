Gold-SIlver Prices Today: सोना-चांदी ने एक बार फिर रफ्तार भरी है. गोल्‍ड और सिल्‍वर में तूफानी तेजी देखने को मिली है. सोने का भाव 1.28 लाख रुपये/10 ग्राम के पार पहुंच गया है, जबकि चांदी ने 1.75 लाख रुपये/किलो के भी पार निकलते हुए नया ऑल टाइम हाई बना लिया है. वहीं स्‍थानीय बाजारों में इसकी कीमत 1,88,000 रुपये/किलो के करीब चल रही है. मार्केट में चांदी की कमी (Scarcity) के चलते भाव में इतना बड़ा अंतर है.

आज 2 दिसंबर, मंगलवार की बात करें तो दिल्‍ली, मुंबई, कोलकाता में चांदी का भाव 1,88,000 रुपये/किलो के आसपास चल रहा है, जबकि हैदराबाद और केरल में चांदी का भाव 1,96,000 रुपये/किलो के करीब पहुंच गया है. गोल्‍ड की बात करें तो मंगलवार को राजधानी के सर्राफा मार्केट में 99 फीसदी शुद्धता वाले यानी 24 कैरेट सोने का भाव 1,28,800 रुपये/10 ग्राम के करीब चल रहा है. वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 1,17,981 रुपये/10 ग्राम के करीब चल रहा है.

2 दिसंबर को MCX पर सोने-चांदी का रेट

सुबह करीब 10 बजे मल्‍टी कमोडिटी एक्‍सचेंज MCX पर 10 ग्राम सोने की कीमत 1,27,427 रुपये चल रही है. सोने ने अब तक 1,27,350 रुपये/10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 1,27,593 रुपये/10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया. वहीं 1 किलो चांदी का भाव 1,74,701 रुपये चल रहा है. इसमें थोड़ी गिरावट देखी गई है. चांदी ने अब तक 1,74,250 का लो और 1,76,198 रुपये का हाई रिकॉर्ड बनाया है.

चांदी में सोने से ज्‍यादा उछाल

सोने की अपेक्षा चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखा गया है. बीते 24 घंटे में चांदी का दाम 10,821 रुपये बढ़कर 1,75,180 रुपये प्रति किलो हो गया है, जो कि पहले 1,64,359 रुपये प्रति किलो था. इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 2,209 रुपये बढ़कर 1,28,800 रुपये हो गई है, जो कि पहले 1,26,591 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.

इसी तरह, 22 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,17,981 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि पहले 1,15,957 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. 18 कैरेट सोने का दाम 94,943 रुपये प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 96,600 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है.

इंटरनेशनल मार्केट में क्‍या चल रहा भाव?

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमत ऑल-टाइम हाई पर है. सोमवार शाम तक सोने की कीमत 0.62 फीसदी बढ़कर 4,281 डॉलर प्रति औंस और चांदी की कीमत 0.75 फीसदी बढ़कर 57.57 डॉलर प्रति औंस चल रही थी.

सोने-चांदी पर एक्‍सपर्ट की राय

कोटक म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर सतीश दोंदापति ने कहा कि चांदी की कीमतें ऑल-टाइम हाई पर पहुंचने की वजह वैश्विक स्तर पर आपूर्ति का कम होना है. इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, ऑटोमोटिव जैसे क्षेत्रों में बड़े स्तर पर चांदी का उपयोग हो रहा है. साथ ही निवेश के नजरिए से भी मांग लगातार बढ़ती चली जा रही है. इन सभी कारकों ने आपूर्ति पर दबाव पैदा किया है.

