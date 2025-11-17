विज्ञापन
Gold-Silver Price: आज 17 नवंबर सोमवार को आपके शहर में क्‍या भाव चल रहा सोना-चांदी, 1 महीने का उतार-चढ़ाव देखिए

Gold-Silver Prices: सोने की कीमतों में तेजी की वजह दिसंबर में फेड की ओर से ब्याज दर कम करने की संभावना और डॉलर के लगातार कमजोर रहने को मान जा रहा है. जानकारों ने कहा कि सोने की कीमतों में वैश्विक कारकों के चलते सोने में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है.

Gold-Silver Price 17 November: सोने और चांदी के भाव में बीते कुछेक हफ्तों से उतार-चढ़ाव जारी है. 24 कैरेट सोने के भाव में कभी तेजी तो कभी गिरावट देखी गई है. पिछले हफ्ते गोल्‍ड रेट्स में करीब 4 फीसदी की तेजी देखी गई थी. जानकारों का कहना है कि वैश्विक कारकों के चलते इस हफ्ते भी सोने के भाव में उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है. फिलहाल 24 कैरेट गोल्‍ड का भाव 1,25,070 रुपये/10 ग्राम के करीब चल रहा है, जबकि चांदी का भाव 1,68,900 रुपये/किलो के करीब चल रहा है. सोमवार 17 नवंबर को दरें इसी के आसपास रहने की संभावना है, जबकि घरेलू और वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव का असर भी इस पर देखा जा सकता है. 

प्रमुख शहरों में क्‍या चल रहा है भाव?

दिल्‍ली में 24 कैरेट गोल्‍ड का भाव 1,25,220 रुपये/10 ग्राम चल रहा है. मुंबई में 1,25,070 रुपये, चेन्‍नई में 1,25,990 रुपये, कोलकाता में 1,25,070 रुपये, जयपुर में 1,25,220 रुपये, लखनऊ में 1,25,220 रुपये, जबकि पटना में 1,25,120 रुपये के भाव पर चल रहा है. 

चांदी का भाव दिल्‍ली में 1,68,900 प्रति किलो के करीब चल रहा है. मुंबई और कोलकाता में भी 1,68,900 रुपये/किलो के करीब चल रहा है. चेन्‍नई में भाव 1,74,990 रुपये/किलो चल रहा है. वहीं, जयपुर, लखनऊ और पटना में भी चांदी का भाव 1,68,900 प्रति किलो के करीब बताया गया है. 

यहां देखें 30 दिन का उतार-चढ़ाव

पिछले हफ्ते कैसी रही सोने की चाल?

सोने और चांदी की कीमतों में इस हफ्ते तेजी देखने को मिली है. सोने के दाम 4,600 रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक और चांदी की कीमतों में करीब 11,000 रुपये प्रति किलो का इजाफा हुआ है. इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का दाम बढ़कर 1,24,794 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जो कि पिछले हफ्ते इसी दिन 1,20,100 रुपये प्रति 10 ग्राम था. यह दिखाता है कि सोने की कीमतों में बीते एक हफ्ते के दौरान 4,694 रुपये प्रति 10 ग्राम का इजाफा हुआ है.

22 कैरेट सोने का दाम बढ़कर 1,14,311 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,10,012 रुपये था. वहीं, 18 कैरेट सोने की कीमत 90,075 रुपये प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 93,596 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है.

सोने के साथ चांदी भी चमकी 

सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी तेजी बनी हुई है. चांदी की कीमत एक हफ्ते में 11,092 रुपये बढ़कर 1,59,367 रुपये प्रति किलो हो गई है, जो कि बीते हफ्ते 1,48,275 रुपये प्रति किलो थी. दीपावली के बाद से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार कमजोरी देखी जा रही थी, जिससे सोने की कीमतें 1,18,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमतें 1.45 लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थीं. हालांकि, अब इनमें दोबारा से रिकवरी देखने को मिल रही है.

सोने-चांदी पर एक्‍सपर्ट की राय 

इस हफ्ते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है. सोना और चांदी का दाम क्रमश: 4,094 डॉलर प्रति औंस और 50.6 डॉलर प्रति औंस था, जो कि एक हफ्ते पहले 4,000 डॉलर प्रति औंस और 48 डॉलर प्रति औंस था.  

सोने की कीमतों में तेजी की वजह दिसंबर में फेड की ओर से ब्याज दर कम करने की संभावना और डॉलर के लगातार कमजोर रहने को मान जा रहा है. बाजार के जानकारों ने कहा कि सोने की कीमतों में बीते हफ्ते करीब 4 फीसदी की तेजी देखने को मिली थी और वैश्विक कारकों के चलते सोने में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है और यह 1,24,000 रुपये से लेकर 1,27,500 रुपये प्रति 10 ग्राम की रेंज में रह सकता है.

Gold Prices Today, Gold Prices 2025, Gold Silver Price Today, Gold Silver Investment, IBJA Gold Rate Update
