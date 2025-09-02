विज्ञापन
1 लाख 5 हजार पार पहुंचा सोना, कीमतों में रिकॉर्ड उछाल, खरीदें या बेचें, एक्सपर्ट की जानें राय

एक्सपर्ट एक बैलेंस अप्रोच अपनाने की सलाह दे रहे हैं. लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए कोई भी गिरावट खरीदारी का अवसर हो सकती है. जबकि शॉर्ट टर्म के निवेशक मौजूदा हाई लेवल पर बेचकर कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं.

वैश्विक स्तर पर बढ़ते व्यापारिक तनाव और कमजोर रुपये के चलते सोने की कीमतें 1,05,000 रुपये के पार पहुंचकर एक नया रिकॉर्ड बना चुकी हैं. इंडिया बुलियन एसोसिएशन के अनुसार, सोना 1,05,140 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रहा है. भारत ही नहीं बल्कि विश्व में सोने की कीमतों में तेज उछाल आया है. एशिया में सोने की कीमतें 3,500 डॉलर को पार कर चुकी हैं. ऐसे में जिन निवेशकों ने सोने में पैसा लगाया हुआ है, वो झूम रहे हैं और जो नहीं लगा पाए, वो कहीं ना कहीं पछता रहे हैं. इस खबर में आपको बताएंगे कि एक्सपर्ट सोने में खरीदारी को लेकर क्या राय दे रहे हैं. 

दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई में सोने की कीमतें

मंगलवार को नई दिल्ली में सोने की कीमत 1,04,770 रुपये प्रति 10 ग्राम और मुंबई में 1,04,950 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
बेंगलुरु में सोने का भाव 1,05,040 रुपये, कोलकाता में 1,04,810 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. 
चेन्नई में कीमतें सबसे ज्यादा 1,05,260 रुपये प्रति 10 ग्राम रहीं.

क्या आपको अभी खरीदना चाहिए?

कोटक सिक्योरिटीज़ में कमोडिटी रिसर्च कायनात चैनवाला ने सोने में खरीदारी को लेकर एनडीटीवी प्रॉफिट से बातचीत की. उन्होंने कहा, "निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे हाई लेवल पर कुछ प्रॉफिट कमाने की सोचें, जिससे आगे की बढ़त के लिए निवेश बनाए रखा जा सके. इस बैलेंस अप्रोच के जरिए बढ़ती सोने की कीमतों के बीच रिस्क को कम करने में मदद मिल सकती है."

सेविंग और ग्रोथ के अवसर

एक्सपर्ट एक बैलेंस अप्रोच अपनाने की सलाह दे रहे हैं. लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए कोई भी गिरावट खरीदारी का अवसर हो सकती है. जबकि शॉर्ट टर्म के निवेशक मौजूदा हाई लेवल पर बेचकर कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं. दुनियाभर के सेंट्रल बैंक सोने को खरीद रहे हैं, इसी वजह से ये एक सेविंग और ग्रोथ के चांस, दोनों के रूप में देखा जा रहा है.

