विज्ञापन
विशेष लिंक

Gold-Silver Rates: सोने-चांदी के दाम भरभरा कर गिरे, आज 24 नवंबर को आपके शहर में क्‍या चल रहा भाव? 

Gold Silver Rates Fall: 22 कैरेट सोने की बात करें तो इसका भाव करीब 2,500 रुपये कम होकर 1,12,802 रुपये/ 10 ग्राम हो गया है. वहीं, 18 कैरेट सोने की कीमत करीब 1,200 रुपये कम होकर 92,360 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है. सिल्‍वर और 24 कैरेट गोल्‍ड के भाव भी जानिए.

Read Time: 3 mins
Share
Gold-Silver Rates: सोने-चांदी के दाम भरभरा कर गिरे, आज 24 नवंबर को आपके शहर में क्‍या चल रहा भाव? 
Gold Silver Rates Today: चांदी के भाव में बड़ी गिरावट हुई है, जबकि सोना भी गिरा है.

Gold-Silver Prices Today: सोने-चांदी की कीमतों में पिछले कुछ महीनों में बड़ा उछाल आया है और इसने लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए हैं. वहीं दिवाली के बाद से गोल्‍ड-सिल्‍वर के भाव में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. पिछले हफ्ते की बात करें तो सोने-चांदी के दाम 8,300 रुपये तक गिरे हैं. खास तौर से चांदी में बड़ी गिरावट देखी गई है. 24 नवंबर, 2025 को सोने का भाव 1,600 रुपये से ज्‍यादा की गिरावट के साथ 1,23,150 रुपये/10 ग्राम के करीब चल रहा है, जबकि चांदी में 8,200 रुपये से ज्‍यादा की गिरावट देखी गई है और ये 1,51,000 रुपये/किलो के करीब चल रहा है. 

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई है. कॉमेक्स पर भी सोने की कीमत कम होकर 4,080 डॉलर/औंस और चांदी की कीमत कम होकर करीब 50 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई है.

एक हफ्ते में दिखी बड़ी गिरावट 

सोना और चांदी की कीमतों में पिछले हफ्ते बड़ी गिरावट देखने को मिली है और दाम करीब 8,300 रुपये तक कम हो गए हैं. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 1,23,146 रुपये है, जबकि एक हफ्ते पहले ये 1,24,794 रुपये थी. ये सोने की कीमत में 1,648 रुपये की गिरावट दिखाता है. 

Latest and Breaking News on NDTV

22 कैरेट सोने की बात करें तो इसका भाव करीब 2,500 रुपये कम होकर 1,12,802 रुपये/ 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,14,311 रुपये था. वहीं, 18 कैरेट सोने की कीमत 93,596 रुपये/ 10 ग्राम से करीब 1,200 रुपये कम होकर 92,360 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है. इसी एक हफ्ते के भीतर चांदी की कीमत 8,238 रुपये कम होकर 1,51,129 रुपये प्रति किलो हो गई है, जो कि पहले 1,59,367 रुपये प्रति किलो थी.

इन वजहों से कम हुई सोने-चांदी की कीमतें?

सोने और चांदी की कीमतों में कमी की एक वजह वैश्विक स्तर पर तनाव कम होना. वहीं, अमेरिकी सरकार की ओर से कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर टैरिफ कम होने से भी सोने और चांदी पर दबाव बढ़ा है. इसके अलावा अमेरिका में दिसंबर में ब्याज दर कटौती की कम संभावना ने भी सोने पर दबाव बढ़ाना काम किया है.

Latest and Breaking News on NDTV

आगे कैसी रहेगी सोने-चांदी की चाल?

जानकारों का कहना है कि डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर प्रदर्शन के कारण घरेलू बाजार में सोने के दाम वैश्विक बाजार के मुकाबले कम गिरे हैं. अमेरिका में नॉन-फार्म पेरोल डेटा के उम्मीद से अधिक मजबूत आने के कारण ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम हुई है. ऐसे में मिलेजुले संकेतों के कारण सोने पर दबाव देखने को मिल सकता है. सोना 1.20 लाख रुपये से 1.24 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम की रेंज में रह सकता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gold Silver Price Today, Gold Silver Investment Tips, Gold Silver, Commodities Market, Gold Demand
Get App for Better Experience
Install Now