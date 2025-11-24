Gold-Silver Rate: फिर महंगा हुआ सोना, चांदी की कीमतों ने पकड़ी बुलेट ट्रेन की रफ्तार, अब आगे क्या?

Gold-Silver Rate: सोमवार को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने (Gold) की कीमतों में मामूली तेजी देखने को मिली, जबकि चांदी (Silver) ने 2,500 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक की बड़ी छलांग लगाई है. यह जानकारी इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी कीमतों के आधार पर है.
सोने की कीमतों में मामूली बढ़त
|कैरेट
|पुरानी कीमत (₹/10 ग्राम)
|नई कीमत (₹/10 ग्राम)
|बढ़ोतरी (₹)
|24 कैरेट
|₹1,23,146
|₹1,23,308
|₹162
|22 कैरेट
|1,12,802
|₹1,12,950
|₹148
|18 कैरेट
|₹92,360
|₹92,481
|₹121
चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल
सोने के मुकाबले चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी आई. चांदी का दाम ₹2,500 से भी अधिक बढ़ा है.
- पुरानी कीमत: ₹1,51,129 प्रति किलोग्राम
- नई कीमत: ₹1,53,650 प्रति किलोग्राम
- बढ़ोतरी: ₹2,521
अंतर्राष्ट्रीय बाजार का हाल
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी में गिरावट देखी गई है. सोना 0.29 प्रतिशत घटकर 4,104 डॉलर प्रति औंस और चांदी 0.37 प्रतिशत घटकर 49.73 डॉलर प्रति औंस पर है.
वायदा बाजार की चाल
हाजिर के उलट वायदा बाजार में सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिली है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने के 5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.69 प्रतिशत घटकर 1,23,337 रुपए पर पहुंच गया है, जबकि चांदी के 05 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.45 प्रतिशत घटकर 1,53,460 रुपए पर पहुंच गया है.
कैसा मिल रहा संकेत
हाल के दिनों में वैश्विक अस्थिरता के कारण सोने और चांदी की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव देखा गया था. लेकिन अब सोने का सीमित दायरे में लगातार कारोबार करना बाजार में कीमतों में स्थिरता आने का संकेत दे रहा है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं