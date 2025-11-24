विज्ञापन

Dharmendra Death News: धर्मेंद्र के पार्थिव शरीर को श्मशान ले जाने से पहले घर के बाहर जलाया गया था एक दीपक, क्या होता है इसका मतलब?

Dharmendra Death News: एक दीपक की वजह से ही आज धर्मेंद्र के फैन्स के बीच ये सुगबुगाहट शुरू हुई थी कि शायद अब हीमैन इस दुनिया में नहीं हैं. खैर परिवार की तरफ से अभी तक इस बारे में किसी का कोई पोस्ट नहीं आया है. 

* Dharmendra Death: 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र का निधन
नई दिल्ली:

धर्मेंद्र के निधन की खबर आने से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था. इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने ये अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे. वीडियो में एक महिला एक जलता दीपक हाथ में लिए नजर आ रही थी. वह आती हैं और घर के बाहर एक कोने में यह दीया  रख देती हैं. वीडियो देखने के बाद कई लोगों के मन में ये सवाल आया कि आखिर घर के बाहर इस तरह दीपक क्यों रखा गया. ये महिला कौन थीं ये जानकारी तो नहीं मिल पाई लेकिन हिंदू धर्म में इस तरह दीया जलाने की क्या मान्यता इस बारे में हम आपको आमतौर पर पॉपुलर जानकारी जरूर दे सकते हैं.

किसी की मृत्यु होने पर क्यों जलाया जाता है दीपक ?

एस्ट्रोलॉजर आर.के धाकरे ने घर में मौत हो जाने पर घर के दरवाजे के आगे दीप जलाने की मान्यता को लेकर कहा कि ऐसा अकसर पितृों की शांति के लिए किया जाता है. यह भी मान्यता है कि इससे जिस इंसान की मौत हुई है, उसे आगे की यात्रा पर प्रकाश मिलेगा और उसका रास्ता सुगम होगा. यह दीया या प्रकाश उसे आगे का रास्ता दिखाएगा. ऐसा अकसर 13 दिन तक किया जाता है जिसमें एक दीया रोज जलाया जाता है. फिर यह मान्यता हर जगह के मुताबिक बदल भी जाती है.

