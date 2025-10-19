विज्ञापन
Gold-Silver Rate: दिवाली के पहले गिरा सोने का भाव, चांदी भी और लुढ़की... 1 साल पहले की तुलना में क्या है गोल्‍ड-सिल्‍वर का रेट

दिवाली से पहले धनतेरस पर चांदी की मांग ने सोने को पीछे छोड़ दिया. चांदी के सिक्कों की बिक्री में सालाना आधार 35 से 40 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि कुल मूल्य दोगुना से अधिक रहा. सोने की खरीदारी में 15 फीसदी की गिरावट देखी गई.

दिवाली के त्योहार के वक्त सोना-चांदी खरीदने की सोच रहे ग्राहकों के लिए गुड न्यूज आई है सोने के भाव में ये गिरावट धनतेरस के दिन देखने को मिली थी और गोल्ड रेट 2400 रुपये प्रति 10 ग्राम तक नीचे आ गया. छोटी दिवाली पर रविवार होने के कारण कीमत में कोई बदलाव नहीं होगा. ऐसे में आप थोड़ा सस्ता सोना खरीद सकते हैं.
सोने का दाम 19 अक्टूबर को 1 लाख 32 हजार 400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहेगा. 

इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 99.9 फीसदी शुद्धता वाला सोना धनतेरस के एक दिन पहले 3200 रुपये उछला था और रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा था लेकिन 18 अक्टूबर को इसमें गिरावट देखने को मिली.

पिछले साल की तुलना में सर्राफा बाजार में क्‍या है भाव? 

दिल्ली सर्राफा बाजार में 99.5 फीसदी शुद्धता वाले सोने की कीमत अब 1 लाख 31 हजार 800 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है. एक साल पहले की बात करें तो 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस दिवाली पर 24 कैरेट सोने का भाव 81 हजार 400 रुपये प्रति तोला था. एक साल में सोने के दाम में 51 हजार रुपये के साथ 63 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली है.

चांदी के भाव में गिरावट दो दिन से चल रही है. 18 अक्टूबर को चांदी 7 हजार रुपये गिरकर 1 लाख 70 हजार रुपये प्रति किलो पर आ गई. चांदी का दाम एक साल पहले 99 हजार 700 रुपये प्रति किलो था. इसमें 70 हजार 300 रुपये यानी 70 फीसदी बढ़ गई है. 

गोल्‍ड-सिल्‍वर में अचानक गिरावट क्‍यों आई?

सोने और चांदी में गिरावट की वजह निवेशकों में भारी तेजी के बाद मुनाफावसूली का ट्रेंड है. धनतेरस दिवाली में ऊंची कीमतों के बावजूद खरीदारों का उत्साह बना है. सोने की रिकॉर्ड कीमतों के बीच खरीदारी माहौल, शादी ब्याह का सीजन आने और ज्वेलर्स के अच्छे ऑफर से ग्राहक आकर्षित हुए हैं. चांदनी चौक सदर बाजार जैसे इलाकों में खूब रौनक देखने को मिली.

धनतेरस पर चांदी की मांग ने सोने को पीछे छोड़ दिया. चांदी के सिक्कों की बिक्री में सालाना आधार 35 से 40 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि कुल मूल्य दोगुना से अधिक रहा. सोने की खरीदारी में 15 फीसदी की गिरावट देखी गई. लेकिन पूरे पांच दिनों में यह आंकड़ा 50 हजार करोड़ रुपये के पार जा सकता है

