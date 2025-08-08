ट्रंप के Gold Bars पर टैरिफ के बाद सोना रिकॉर्ड स्तर पर, चांदी भी 1.15 लाख के पार, जानें नए रेट्स

आज यानी शुक्रवार, 8 अगस्त को सोने की कीमतों (Gold Prices) ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया. इसकी वजह अमेरिका की तरफ से गोल्ड बार्स पर टैरिफ(US Tariffs on Gold Bars) लगाने का फैसला है. इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड फ्यूचर्स ने अब तक का सबसे ऊंचा स्तर छुआ, जबकि घरेलू बाजार में भी सोना ₹1,02,000 प्रति 10 ग्राम के पार चला गया. चांदी की कीमतें (Silver Rate Today) भी 1.15 लाख रुपये प्रति किलो से ऊपर बनी हुई हैं.

अमेरिका का नया टैरिफ और सोने पर असर

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूएस कस्टम्स ने 1 किलो और 100 औंस के गोल्ड बार्स को ऐसे कैटेगरी में डाल दिया है, जिन पर अब ज्यादा टैरिफ लगेगा. ये फैसला खासतौर पर स्विट्जरलैंड जैसे देशों को प्रभावित करेगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिफाइनिंग हब है.

ट्रेड एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस कदम से बैंक सेटलमेंट और गोल्ड ट्रेड में दिक्कतें आ सकती हैं. इसी के चलते ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमतों में तेजी देखी गई.

सोना-चांदी के दाम में जोरदार उछाल

MCX पर अक्टूबर डिलीवरी वाले गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स 0.58% की बढ़त के साथ ₹1,02,056 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहे थे. इसी तरह, सितंबर डिलीवरी वाली चांदी 0.51% बढ़कर ₹1,14,870 प्रति किलो पर पहुंच गई.

पिछले 20 सालों में सोने ने 1,200% का रिटर्न दिया है ,2005 में ₹7,638 से बढ़कर 2025 में ₹1 लाख के पार पहुंच गया है. इस साल अब तक ही 31% की बढ़त हो चुकी है, जिससे यह 2025 की टॉप परफॉर्मिंग एसेट क्लास में शामिल हो गया है.

आपके शहर में आज का सोने-चांदी का रेट

दिल्ली में सोना ₹1,01,870 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹1,14,860 प्रति किलो है.

मुंबई में सोना ₹1,02,000 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹1,15,050 प्रति किलो.

कोलकाता में सोना ₹1,01,910 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹1,14,910 प्रति किलो.

बेंगलुरु में सोना ₹1,02,120 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹1,15,150 प्रति किलो है.

क्यों बढ़ रहा है सोने का भाव?

सोने को हमेशा से सुरक्षित निवेश माना जाता है. अमेरिका के नए टैरिफ के अलावा, कमजोर डॉलर और यूएस फेड की ब्याज दर घटाने की उम्मीद ने भी गोल्ड की डिमांड बढ़ा दी है. यही वजह है कि सोने के दाम लगातार ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं और निवेशकों के लिए यह फिर से एक मजबूत सेफ-हेवन साबित हो रहा है.