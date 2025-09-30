Gold at All Time High: सोने ने दिया 14 साल का सबसे तगड़ा रिटर्न, 1 महीने में इतना उछला... खरीदें या बेचें?

सोने की कीमतें मंगलवार,30 सितंबर को एक बार फिर से रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई है और यह बीते 14 वर्षों में सबसे अधिक मासिक रिटर्न देने को तैयार है. इसकी वजह अमेरिकी सरकार के शटडाउन की संभावना और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में एक और कटौती की उम्मीद है. ऐसे में अगर आप सोने में निवेश करने की सोच रहे हैं तो पहले जान लें कि एक्‍सपर्ट क्‍या कह रहे हैं.

बीते एक साल में गोल्ड ने दिया 40% का तगड़ा रिटर्न

सितंबर में सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में 11.4 प्रतिशत का इजाफा हुआ है और यह अगस्त 2011 के बाद बाजार का सबसे अच्छा प्रदर्शन है, जब सोने ने 15 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया था.बीते एक साल में सोना 40 प्रतिशत और चांदी 50 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न निवशकों को दे चुकी है.

14 साल में सबसे ज्‍यादा वन मंथ रिटर्न

ये बीते 14 साल में पहला मौका है, जब एक महीने के भीतर गोल्‍ड ने सबसे ज्‍यादा रिटर्न दिया है. अगस्‍त 2011 में गोल्‍ड ने 12.11 फीसदी रिटर्न दिया था. इसके 14 साल बाद सितंबर 2025 में गोल्‍ड ने 11.85 फीसदी रिटर्न दिया है. इससे पहले जनवरी 2012 में सोना एक महीने के भीतर 11.03 फीसदी उछला था, जबकि जनवरी 2008 में गोल्‍ड ने एक महीने के भीतर 10.83 फीसदी का रिटर्न दिया था.

MCX पर सोने-चांदी का ताजा भाव

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सुबह 11:50 पर सोने के 5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 1.11 प्रतिशत बढ़कर 1,17,632 रुपए पर पहुंच गई.सोने के साथ चांदी की कीमत (Gold Silver Rate Today) भी ऑल-टाइम हाई पर चल रही है. 30 सितंबर पर चांदी के 5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 0.74 प्रतिशत बढ़कर 1,44,165 रुपए हो गई है.

इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का रेट

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमत (Gold Silver Price Today) में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है. खबर लिखे जाने तक कॉमैक्स पर सोना (Gold Price Today) 1 प्रतिशत की तेजी के साथ 3,896 प्रति औंस और चांदी की कीमत (Silver Price Today) 0.66 प्रतिशत बढ़कर 47.32 प्रति औंस पर थी.सोने की कीमतों में तेजी की वजह वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का होना है. अमेरिकी सरकार शटडाउन होने की संभावना ने इसे बढ़ा दिया है.

क्या अभी और महंगा होगा सोना?

मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर फेडरल रिजर्व ब्याज दर में और कटौती करता है तो सोने में तेजी बनी रह सकती है. आने वाले समय के लिए सोने की स्थिति मजबूत नजर आ रही है. यह 1,13,500 रुपए से लेकर 1,16,500 रुपए की रेंज में रह सकता है. हालांकि केडिया एडवायजरी की ओर से बताया गया है कि आने वाले समय में गोल्‍ड में कुछ करेक्‍शन देखने को मिल सकता है.

अस्वीकरण (Disclaimer): निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. पैसे लगाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद लें.