Gold-Silver Prices Update: गोल्‍ड ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, सिल्‍वर भी टॉप पर! सोना-चांदी का ताजा भाव जारी 

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है. सोने का दाम 1.25 प्रतिशत बढ़कर 4,525 डॉलर प्रति औंस और चांदी का दाम 1.76 प्रतिशत बढ़कर 69 डॉलर प्रति औंस हो गया है. 

सोने और चांदी की कीमतों में मंगलवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जिससे सोने की कीमतें 1.36 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार और चांदी का दाम 2.11 लाख रुपये प्रति किलो से अधिक हो गया. इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का दाम 2,313 रुपये बढ़कर 1,36,283 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. यह हाजिर बाजार में सोने का अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है. इससे पहले सोमवार को सोने की कीमत 1,33,970 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. 

22 कैरेट और 18 कैरेट सोने का भाव क्‍या है? 

22 कैरेट सोने का दाम बढ़कर 1,24,835 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,22,717 रुपये प्रति 10 ग्राम था. 18 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,02,212 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि पहले 1,00,478 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. 

चांदी की कीमतों में कितनी तेजी, क्‍या है ताजा भाव? 

सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी तेज उछाल देखने को मिला है. चांदी का दाम 3,273 रुपये बढ़कर 2,11,000 रुपये प्रति किलो हो गया है, जो कि पहले 2,07,727 रुपये प्रति किलो था. 

MCX पर सोना-चांदी का ताजा भाव क्‍या है? 

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का 05 फरवरी 2026 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 1.17 प्रतिशत बढ़कर 1,38,350 रुपये हो गया है. वहीं, चांदी के 05 मार्च 2026 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 1.40 प्रतिशत बढ़कर 2,15,860 रुपये हो गया है. 

एक्‍सपर्ट का क्‍या कहना है? 

एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि सोने ने एमसीएक्स पर सकारात्मक कारोबार किया. कॉमेक्स पर भी सोने में 40 डॉलर की तेजी देखने को मिली. फिलहाल सोना ओवरबॉट जोन में है. जब तक यह 1,32,000 के ऊपर बना रहेगा, सोने में तेजी जारी रहने की संभावना है.  

इस साल सोने और चांदी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है. इस दौरान सोने में करीब 70% की तेजी देखने को मिली है. चांदी के दाम 130% से ज्यादा बढ़े हैं.

  
 

