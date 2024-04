Petrol Diesel Price: देश भर में पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी, जानें कहां हुआ महंगा और कहां सस्ता?

ऐसे में आप तेल भरवाने से पहले यह जरूर चेक कर लें कि आज आपके शहर में पेट्रोल-डीजल (Petrol Diesel Rate Today) किस भाव पर मिल रहा है. चलिए जानते हैं कि आज देश भर में पेट्रोल-डीजल के रेट (Petrol Diesel Rate Today) में कितना बदलाव हुआ है.

महानगरों में आज पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol-Diesel Price)

दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये और डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर है.

मुंबई में पेट्रोल की कीमत 104.21 रुपये और डीजल 92.15 रुपये प्रति लीटर है.

कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 103.94 रुपये और डीजल 90.76 रुपये प्रति लीटर है.

चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपये और डीजल 92.34 रुपये प्रति लीटर है.

इन राज्यों में पेट्रोल-डीजल हुआ सस्ता (Petrol-Diesel Rates)

राज्य स्तर पर पेट्रोल-डीजल के भाव की बात करें तो आज यूपी में पेट्रोल-डीजल सस्ता हो गया है. यहां पेट्रोल के दाम (Petrol Price in UP Today) 21 पैसे घटकर 94.49 रुपये प्रति लीटर और डीजल (Diesel Price in UP) 24 पैसे घटकर 87.55 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. इसके अलावा पंजाब में पेट्रोल की कीमत 22 पैसे घटकर 96.59 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 25 पैसे घटकर 86.85 रुपये प्रति लीटर हो गई है. वहीं, अरुणाचल प्रदेश, तामिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतें घटी हैं.

इन राज्यों में पेट्रोल-डीजल हुआ महंगा (Today Petrol-Diesel Price)

आज कुछ राज्यों में पेट्रोल-डीजल मंहगा हुआ है. इन राज्यों में ,आंध्रप्रदेश, गोवा, असम हरियाणा, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुडुचेरी और तेलंगाना शामिल हैं.