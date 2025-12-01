फ्लाइट में इस्‍तेमाल किया जाने वाला इंधन ATF यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल (Aviation turbine fuel) आज 1 दिसंबर से 5,000 रुपये से ज्‍यादा महंगा हो गया है. दिल्‍ली से लेकर मुंबई तक और कोलकाता से लेकर चेन्नई तक एटीएफ के दाम बढ़ गए हैं. तेल मार्केटिंग कंपनियों ने लगातार तीसरे महीने एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी की है. सोमवार को देशभर में एटीएफ की कीमतों में औसतन 5,113.75 रुपये/किलोलीटर की बढ़ोतरी की गई है. 3 महीने में एटीएफ करीब 9,000 रुपये महंगा हो गया है. और ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा है कि एयर इंडिया (Air India), इंडिगो (IndiGo) जैसी एयरलाइंस (Airlines) अपने इस बढ़े हुए खर्च का बोझ क्‍या हवाई यात्रा करने वाले लोगों पर डाल सकती है. हालांकि केंद्र सरकार पर हवाई किराये पर एक तरह से निगरानी करती है.

कहां कितनी हो गई ATF की कीमत?

ताजा बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में ATF की कीमत 99,676.77 रुपये प्रति किलोलीटर, कोलकाता में 1,02,371.02 रुपये प्रति किलोलीटर, मुंबई में 93,281.04 रुपये प्रति किलोलीटर और चेन्नई में 1,03,301.80 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई है. इससे एयरलाइंस की लागत और बढ़ेगी.

बता दें कि सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां (IOC, BPCL, HPCL) हर महीने की पहली तारीख को अंतरराष्ट्रीय कीमतों और रुपये-डॉलर की विनिमय दर के आधार पर ATF के दाम तय करती हैं.

3 महीने में 8,943 रुपये महंगा हो गया ATF

ये लगातार तीसरा महीना है, जब कंपनियों ने एटीएफ के दाम बढ़ाए हैं. इससे पहले नवंबर में भी एटीएफ के दाम में करीब 777 रुपये/किलोलीटर की बढ़ोतरी की गई थी. वहीं अक्‍टूबर में 3,052.5 रुपये/किलोलीटर की, इस तरह देखा जाए तो 3 महीने के भीतर एटीएफ 8,943.25 रुपये महंगा हो गया है. हालांकि सितंबर में 1,308.41 रुपये/किलोलीटर की कटौती भी की गई थी.

नवंबर में ATF की कीमत लगभग 1% बढ़ाई गई थी, जिसके बाद इसका भाव 94,543.02 रुपये प्रति किलोलीटर हो गया था. वहीं अक्टूबर में ATF के दाम करीब 3.3% बढ़ाए गए थे. उससे पहले 1 सितंबर को कीमतों में 1.4% की कटौती की गई थी.

एयरलाइंस की परिचालन लागत बढ़ी

ATF की कीमतों में बढ़ोतरी से एयरलाइंस पर आर्थिक दबाव और बढ़ जाएगा. कारण कि उनकी कुल परिचालन लागत में ईंधन की हिस्सेदारी लगभग 40% होती है. कहा जा रहा है कि बढ़ते खर्च का बोझ एयरलाइन कंपनियां यात्रियों पर भी डाल सकती है. हालांकि बढ़ी लागत के चलते हवाई टिकट के दाम भी बढ़ेंगे या नहीं, इसको लेकर फिलहाल कोई अपडेट सामने नहीं आई है. एविएशन मिनिस्‍ट्री ने समय-समय पर एयर टिकट के दाम नियंत्रित रखने का निर्देश दिया है.

