- केंद्र सरकार के निर्देश के बाद प्रमुख बिजी हवाई रूट्स पर टिकट के दाम तेजी से घटकर सामान्य स्तर पर आ गए हैं
- दिल्ली-बेंगलुरु रूट का किराया 92 हजार से घटकर अब 7 हजार रुपये से भी कम हो गया है
- सभी एयरलाइनों को निर्धारित किराया सीमा का सख्ती से पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है
इंडिगो संकट (IndiGo Crisis) के बाद हवाई किराये में हुई 4 से 7 गुना बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार के एक्शन का असर दिखने लगा है. दिल्ली-मुंबई, दिल्ली-बेंगलुरु, मुंबई-कोलकाता, पुणे-दिल्ली जैसे तमाम बिजी रूट्स पर फ्लाइट टिकट के दाम जिस तेजी से बढ़े थे, उसी तेजी से नीचे भी आ गए हैं. दिल्ली से बेंगलुरु का किराया जो 5 दिसंबर को 92,000 रुपये के पार पहुंच गया था, वो कम होकर 7,000 रुपये से भी नीचे आ गया है. वहीं दिल्ली-मुंबई रूट का किराया भी 28-54 हजार रुपये के रेंज से घटकर 6-7 हजार रुपये के रेंज में आ गया है.
सभी एयरलाइनों को एक आधिकारिक निर्देश जारी किया गया है, जिसमें अब निर्धारित किराया सीमा का सख्ती से पालन अनिवार्य किया गया है. ये सीमाएं तब तक लागू रहेंगी जब तक स्थिति पूरी तरह से स्थिर नहीं हो जाती.
कुछ प्रमुख हवाई रूट्स में किराया
- मुंबई-दिल्ली का किराया अगले तीन दिनों के लिए 6,135 रुपये से शुरू हो रहा है
- दिल्ली-बेंगलुरु का किराया 6,363 से स्टार्ट है और 9,000 रुपये की रेंज तक कई फ्लाइट्स है
- दिल्ली-पुणे का किराया 5,495 रुपये से शुरू हो रहा है और फ्लाइट्स भी बढ़ी हैं
- दिल्ली-कोलकाता का किराया 8 दिसंबर से 8,595 रुपये से शुरू हो रहा है
- दिल्ली-चंडीगढ़ का किराया 9 दिसंबंर को न्यूनतम 3,223 रुपये दिखा रहा है
'साम, दाम, दंड, भेद'
एक्शन के लिए साम, दाम, दंड, भेद की नीति बड़ी चर्चित रही है और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Civil Aviation Minister) ने भी 2 नीतियां इस्तेमाल की. एयरलाइन्स की मनमानी पर मंत्रालय ने पहले 'साम' नीति के तहत कंपनियों को समझाया, निर्देश दिया कि किराया अप्रत्याशित रूप से न बढ़ाएं. बावजूद इसके फ्लाइट टिकट के दाम कम नहीं हुए तो कैपिंग लगाई और दूरी के अनुसार अधिकतम किराया फिक्स कर दिया.
|सरकार की सख्ती: इससे ज्यादा नहीं वसूल सकतीं एयरलाइन कंपनियां
|किलोमीटर
|अधिकतम किराया
|500 किलोमीटर तक
|7,500 रुपये
|500-1000 किलोमीटर तक
|12,000 रुपये
|1000-1500 किलोमीटर
|15,000 रुपये
|1500 किलोमीटर से ज्यादा
|18,000 रुपये
लिमिट्स इकोनॉमी क्लास पर लागू
मंत्रालय के अनुसार ये लिमिट्स इकोनॉमी क्लास पर लागू होंगी. बिजनेस क्लास और UDAN फ्लाइट्स पर नहीं लागू होगी. ये किराए सभी तरह की बुकिंग पर लागू रहेंगे. चाहे एयरलाइन की वेबसाइट से टिकट लिया हो या किसी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट से. एयरलाइंस को सभी कैटेगरी में टिकट उपलब्ध रखना होगा और जरूरत पड़े तो अतिरिक्त क्षमता भी बढ़ानी होगी.
