Diwali 2026 Dry Day: दिवाली पर बंद रहेंगी शराब की दुकानें, दिल्ली-UP में बार और रेस्तरां के लिए क्या हैं नियम? पढ़ें पूरी रिपोर्ट

Dry Day List: अगर आप भी दिवाली की तैयारियों के साथ-साथ वीकेंड प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है. दरअसल, दिवाली के मौके पर 8 नवंबर यानी रविवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत देश के लगभग सभी राज्यों में शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी. आबकारी विभाग की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, दिवाली पर राष्ट्रीय और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है. इस दिन किसी भी सरकारी, निजी ठेके या मॉडल शॉप से देसी, अंग्रेजी शराब या बीयर की बिक्री नहीं होगी.

दिवाली पर ठेके बंद रहने के साथ-साथ रेस्टोरेंट, पब और होटलों के लिए भी सख्त नियम लागू किए गए हैं. इसके मुताबिक दिल्ली, यूपी और एनसीआर क्षेत्र के सभी सामान्य पब, बार और रेस्टोरेंट में 8 नवंबर को शराब परोसने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा. ये संस्थान केवल भोजन और नॉन अल्कोहलिक पेय ही परोस सकेंगे. हालांकि, दिल्ली में L15 व L15F लाइसेंस धारक और यूपी व महाराष्ट्र में विशेष लाइसेंस वाले 4 स्टार या 5 स्टार होटल सिर्फ अपने कमरे में ठहरे मेहमानों को रूम सर्विस के जरिए ही शराब दे सकेंगे. इन होटलों के सार्वजनिक बार एरिया पूरी तरह बंद रहेंगे.

नवंबर और दिसंबर में कब कहां है ड्राई-डे

राज्य व केंद्र शासित प्रदेश बंद रहने की तारीख अवसर किस पर लागू रहेगा प्रतिबंध? दिल्ली 8 नवंबर 2026 (रविवार) दिवाली सभी रिटेल दुकानें, सरकारी ठेके और सामान्य बार पूरी तरह बंद रहेंगे. 24 नवंबर (मंगलवार) गुरु नानक जयंती सभी रिटेल शराब दुकानें और ठेके बंद रहेंगे. 25 दिसंबर 2026 (शुक्रवार) क्रिसमस सभी शराब की दुकानों पर बिक्री प्रतिबंधित रहेगी. उत्तर प्रदेश 8 नवंबर 2026 (रविवार) दिवाली पूरे राज्य में अंग्रेजी, देसी शराब और बीयर की दुकानें बंद रहेंगी. 24 नवंबर 2026 (मंगलवार) गुरु नानक जयंती सभी रिटेल वेंडर्स और शराब ठेके बंद रहेंगे. 25 दिसंबर 2026 (शुक्रवार) क्रिसमस सरकारी व निजी ठेकों पर शराब बिक्री बंद रहेगी. महाराष्ट्र 5 नवंबर 2026 (गुरुवार) कार्तिकी एकादशी पूरे राज्य में ठेके और बार पूरी तरह बंद रहेंगे. 8 नवंबर 2026 (रविवार) दिवाली शराब दुकानें, वाइन शॉप्स और बार बंद रहेंगे. हरियाणा, मप्र आदि 8 नवंबर 2026 (रविवार) दिवाली धार्मिक अवकाश के कारण लगभग सभी राज्यों में ठेके बंद रहेंगे.

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इन त्योहारों पर खुली रहेंगी शराब की दुकानें

धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भाई दूज पर दिल्ली और यूपी में शराब की दुकानें अपने सामान्य समय अनुसार खुली रहेंगी. इन दिनों ड्राई डे नहीं है. हालांकि, आबकारी नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई हो सकती है.

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