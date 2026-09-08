Diwali पर घर जाने के लिए 7 नवंबर की बुक करना चाहते हैं कंफर्म ट्रेन टिकट, तो ये 5 स्मार्ट ट्रिक्स अपनाएं

Diwali Train Booking Open 2026: इस साल दिवाली का त्योहार 8 नवंबर 2026 को मनाया जाएगा. इसके साथ ही बिहार और पूर्वांचल की ओर जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ री आशंका के बीच 7 नवंबर 2026 के सफर के लिए एडवांस रिजर्वेशन बुकिंग शुरू हो गई है.

अगर आप दिल्ली-एनसीआर या अन्य पड़ोसी राज्यों से पटना, दानापुर, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा या कटिहार जाने की योजना बना रहे हैं, तो तुरंत आईआरसीटीसी (IRCTC) ऐप या वेबसाइट के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं, क्योंकि बुकिंग विंडो खुलते ही प्रमुख ट्रेनों में सीटें तेजी से वेटिंग लिस्ट में बदल रही हैं.