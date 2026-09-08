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Diwali पर घर जाने के लिए 7 नवंबर की बुक करना चाहते हैं कंफर्म ट्रेन टिकट, तो ये 5 स्मार्ट ट्रिक्स अपनाएं

दिवाली 2026 पर बिहार जाने वाले रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है. दरअसल, 7 नवंबर 2026 के सफर के लिए आईआरसीटीसी (IRCTC) पर रूटीन और स्पेशल ट्रेनों की टिकट बुकिंग खिड़की मंगलवार की सुबह 8 बजे से खुल चुकी है. जानिए कौन-कौन सी प्रमुख ट्रेनें उपलब्ध हैं और विकल्प वमास्टर लिस्ट जैसी 5 विशेष ट्रिक्स से कंफर्म बर्थ कैसे पाएं.

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Diwali पर घर जाने के लिए 7 नवंबर की बुक करना चाहते हैं कंफर्म ट्रेन टिकट, तो ये 5 स्मार्ट ट्रिक्स अपनाएं
 दिवाली पर बिहार जाने के लिए 7 नवंबर की ट्रेन बुकिंग शुरू
NDTV
  • दिवाली 2026 इस वर्ष 8 नवंबर को मनाई जाएगी और 7 नवंबर के लिए ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू हो गई है.
  • यात्री कंफर्म टिकट पाने के लिए IRCTC Master List, विकल्प योजना, और ऑटो अपग्रेडेशन अपना सकते हैं.
  • बोर्डिंग पॉइंट चेंज ट्रिक से पटना के बाद के स्टेशनों से टिकट लेकर कंफर्म सीट मिलने की संभावना बढ़ाई जा सकती है
टिकट कंफर्म करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है?

Diwali Train Booking Open 2026: इस साल दिवाली का त्योहार 8 नवंबर 2026 को मनाया जाएगा. इसके साथ ही बिहार और पूर्वांचल की ओर जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ री आशंका के बीच 7 नवंबर 2026 के सफर के लिए एडवांस रिजर्वेशन बुकिंग शुरू हो गई है. 

अगर आप दिल्ली-एनसीआर या अन्य पड़ोसी राज्यों से पटना, दानापुर, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा या कटिहार जाने की योजना बना रहे हैं, तो तुरंत आईआरसीटीसी (IRCTC) ऐप या वेबसाइट के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं, क्योंकि बुकिंग विंडो खुलते ही प्रमुख ट्रेनों में सीटें तेजी से वेटिंग लिस्ट में बदल रही हैं.

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