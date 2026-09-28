रात के समय जब सब सो जाते हैं और किचन की लाइट बंद होती है, असली खेल तभी शुरू होता है. पानी पीने के लिए जैसे ही हम किचन की लाइट जलाते हैं, स्लैब पर, सिंक के पास या बर्तनों के स्टैंड पर नन्हे-मुन्ने कॉकरोच इधर-उधर भागते नजर आते हैं. यह नजारा देखकर न सिर्फ बहुत गंदा लगता है, बल्कि मन में उल्टी जैसा महसूस होने लगता है. छोटे कॉकरोच यानी जर्मन कॉकरोच की सबसे बुरी बात यह है कि ये बहुत तेजी से अपनी तादाद बढ़ाते हैं. अगर समय रहते इनका इलाज न किया जाए, तो कुछ ही हफ्तों में ये किचन के हर डिब्बे, कोने और दराज पर कब्जा कर लेते हैं.

बाजार में मिलने वाले तेज गंध वाले केमिकल स्प्रे से थोड़ी देर के लिए तो कॉकरोच भाग जाते हैं, पर खाने-पीने की जगह पर केमिकल छिड़कना बच्चों और परिवार की सेहत के लिए सेफ नहीं रहता. अच्छी बात यह है कि आपको घंटों मेहनत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट का एक छोटा सा रूटीन अपनाकर आप इन बिन बुलाए मेहमानों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं.

रात को सोने से पहले 10 मिनट में निपटाएं ये जरूरी काम

कॉकरोच को आपके किचन में दो ही चीजें खींचकर लाती हैं - खाना और नमी. अगर आप रात में ये दोनों चीजें खत्म कर दें, तो वो खुद-ब-खुद आपके घर से भाग जाएंगे.

सिंक को सूखा छोड़ें: ज्यादातर लोग रात को जूठे बर्तन धोकर सिंक को गीला ही छोड़ देते हैं. कॉकरोच बिना खाने के हफ्तों जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के कुछ दिन भी नहीं. बर्तन धोने के बाद एक सूखे सूती कपड़े से सिंक और उसके आसपास के स्लैब को पूरी तरह पोंछ लें.

ज्यादातर लोग रात को जूठे बर्तन धोकर सिंक को गीला ही छोड़ देते हैं. कॉकरोच बिना खाने के हफ्तों जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के कुछ दिन भी नहीं. बर्तन धोने के बाद एक सूखे सूती कपड़े से सिंक और उसके आसपास के स्लैब को पूरी तरह पोंछ लें. सिंक की जाली पर ढक्कन लगाएं: रात को सोने से ठीक पहले सिंक के ड्रेन होल पर जाली या कोई छोटा ढक्कन रख दें. नब्बे फीसदी कॉकरोच नाली के पाइप से ही चढ़कर ऊपर आते हैं. जब रास्ता बंद मिलेगा, तो वो अंदर घुस ही नहीं पाएंगे.

रात को सोने से ठीक पहले सिंक के ड्रेन होल पर जाली या कोई छोटा ढक्कन रख दें. नब्बे फीसदी कॉकरोच नाली के पाइप से ही चढ़कर ऊपर आते हैं. जब रास्ता बंद मिलेगा, तो वो अंदर घुस ही नहीं पाएंगे. कचरे का डिब्बा खाली रखें: रात भर डस्टबिन में पड़ा गीला कचरा या सब्जियों के छिलके कॉकरोचों के लिए दावत का काम करते हैं. रात को डस्टबिन की थैली बांधकर बाहर रखें या ढक्कन को टाइट बंद कर दें.

रात भर डस्टबिन में पड़ा गीला कचरा या सब्जियों के छिलके कॉकरोचों के लिए दावत का काम करते हैं. रात को डस्टबिन की थैली बांधकर बाहर रखें या ढक्कन को टाइट बंद कर दें. स्लैब पर गिरे खाने के दाने साफ करें: खाना बनाने के बाद काउंटर पर तेल के छींटे या आटे के छोटे-छोटे कण रह जाते हैं. रात को सोने से पहले सिरके वाले पानी से स्लैब को पोंछ दें. सिरके की खटास से कीड़े दूर भागते हैं.

किचन से छोटे कॉकरोच भगाने के आसान घरेलू नुस्खे

इन रोजमर्रा की आदतों के साथ-साथ अगर आप घर में मौजूद चीजों से कुछ आसान नुस्खे तैयार कर लें, तो इनका सफाया बहुत जल्दी हो जाएगा:

बोरिक पाउडर और आटे की गोलियां: यह सबसे पुराना और पक्का नुस्खा है. दो चम्मच बोरिक पाउडर में बराबर मात्रा में गेहूं का आटा और थोड़ी सी पिसी चीनी मिला लें. पानी डालकर सख्त आटा गूंथ लें और मटर के दाने जितनी छोटी-छोटी गोलियां बना लें. इन गोलियों को किचन की अलमारियों के कोनों, गैस चूल्हे के नीचे और फ्रिज के पीछे रख दें. चीनी की खुशबू से कॉकरोच इसे खाने आएंगे और बोरिक एसिड की वजह से खत्म हो जाएंगे. तेजपत्ता का इस्तमाल: तेजपत्ते की तेज खुशबू हम इंसानों को भले अच्छी लगे, लेकिन कॉकरोचों को इससे सख्त नफरत होती है. 4-5 सूखे तेजपत्ते लेकर उन्हें हाथों से मसल लें या मिक्सी में दरदरा पीस लें. इस चूरे को गैस चूल्हे के पीछे, सिंक के नीचे वाले कैबिनेट में बिखेर दें. इसकी गंध से कॉकरोच उस जगह का रुख नहीं करते. बेकिंग सोडा और शक्कर: एक कटोरी में एक चम्मच बेकिंग सोडा और एक चम्मच पिसी हुई चीनी बराबर मात्रा में मिला लें. जहां भी छोटे कॉकरोच ज्यादा दिखते हों, वहां रात को यह पाउडर थोड़ा-थोड़ा छिड़क दें. शक्कर के लालच में कॉकरोच इसे खाते हैं, और बेकिंग सोडा उनके पेट में गैस बनाकर उन्हें मार देता है. पुदीने या नीलगिरी का तेल: कॉकरोच को तेज महक वाली चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होतीं. एक स्प्रे बोतल में पानी भरें और उसमें 10-12 बूंदें पुदीने के तेल (पेपरमिंट ऑयल) की मिला लें. रात को सोने से पहले सिंक की नाली के आसपास और अलमारी के किनारों पर इसका छिड़काव करें. इससे किचन में ताजगी भरी खुशबू भी रहेगी और कीड़े-मकोड़े भी दूर रहेंगे.

इन गलतियों से बचें

कभी भी ब्रेड के टुकड़े, बिस्कुट का चूरा या खुला नमकीन किचन स्लैब पर न छोड़ें. सिंक के नीचे अगर कोई पानी का पाइप हल्का सा भी लीक कर रहा हो, तो उसे तुरंत ठीक कराएं क्योंकि सीलन कॉकरोच का पसंदीदा घर होती है. पुराने गत्ते के डिब्बे या अखबार की रद्दी किचन की अलमारियों में ज्यादा दिन न रखें, कॉकरोच इनके अंदर अंडे देना बहुत पसंद करते हैं.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

सवाल 1: छोटे कॉकरोच किचन में इतनी तेजी से क्यों बढ़ जाते हैं?

जवाब: छोटे जर्मन कॉकरोच का प्रजनन चक्र बहुत तेज होता है. एक मादा कॉकरोच एक बार में दर्जनों अंडे देती है और नमी वाली गर्म जगहों में ये बहुत तेजी से पनपते हैं. अगर दो-चार कॉकरोच भी नजर आएं, तो तुरंत उपाय करना जरूरी होता है.

सवाल 2: क्या बोरिक पाउडर की गोलियां बच्चों और पालतू जानवरों के लिए नुकसानदेह हैं?

जवाब: हां, बोरिक एसिड एक तरह का केमिकल है, इसलिए इन गोलियों को हमेशा ऐसी जगह रखें जहां छोटे बच्चों या पालतू जानवरों का हाथ न पहुंचे, जैसे कैबिनेट के एकदम पीछे या सिंक के अंदरूनी कोनों में.

सवाल 3: सिंक की नाली से कॉकरोच को ऊपर आने से कैसे रोकें?

जवाब: रात को सोने से पहले नाली में आधा कप सफेद सिरका या गर्म पानी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालकर बहा दें. इसके बाद ऊपर से ड्रेन कवर लगा दें. इससे नाली साफ भी रहेगी और कॉकरोच ऊपर नहीं आएंगे.

सवाल 4: घरेलू नुस्खों का असर दिखने में कितने दिन लगते हैं?

जवाब: अगर आप रात की 10 मिनट की सफाई और ऊपर बताए नुस्खे लगातार 7 से 10 दिन तक अपनाएंगे, तो आपको पहले ही हफ्ते में कॉकरोचों की संख्या में भारी गिरावट साफ दिखने लगेगी.