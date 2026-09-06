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दिवाली-छठ के लिए रेलवे ने शुरू की 15 स्पेशल ट्रेनें, टिकट बुकिंग हुई शुरू, फटाफट सीट कर लें बुक

दिवाली 2026 पर ट्रेन से घर जाने की योजना बना रहे रेल यात्रियों के लिए अहम खबर है. दरअसल, भारतीय रेलवे 6 सितंबर से दिवाली त्यौहार के लिए एडवांस टिकट बुकिंग शुरू कर दी है. 60 दिन के एडवांस रिजर्वेशन पीरियड नियम के तहत सुबह 8 बजे से आईआरसीटीसी (IRCTC) पर टिकट बुकिंग खुल गई है. जानिए व्यस्त रूट और रेलवे की ओर से घोषित की गई स्पेशल ट्रेनों की पूरी सूची.

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दिवाली-छठ के लिए रेलवे ने शुरू की 15 स्पेशल ट्रेनें, टिकट बुकिंग हुई शुरू, फटाफट सीट कर लें बुक
दिवाली-छठ के लिए टिकटों की बुकिंग हुई शुरू! फटाफट चेक करें स्पेशल ट्रेनों की पूरी लिस्ट
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  • रेलवे ने दिवाली और छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए पंद्रह स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने की घोषणा की है.
  • इन स्पेशल ट्रेनों की टिकट बुकिंग IRCTC ऐप, वेबसाइट और काउंटर पर सुबह आठ बजे से शुरू हो चुकी है.
  • बिहार और उत्तर प्रदेश से जुड़ी प्रमुख रेल मार्गों पर टिकटों के लिए ज्यादा मांग और भीड़भाड़ की संभावना है.
इन स्पेशल ट्रेनों का पूरा टाइम-टेबल मैं ऑनलाइन कहां देख सकता हूँ?

Diwali Train Ticket Booking: दिवाली और छठ पर्व पर घर जाने की योजना बना रहे रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है. भारतीय रेलवे ने त्योहारों के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए 15 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है. इन ट्रेनों के लिए टिकट बुकिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है.

रेलवे के 60 दिन के एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) नियमों के तहत IRCTC ऐप, वेबसाइट और काउंटर पर सुबह 8 बजे से टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है. इस साल 8 नवंबर 2026 को दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा, जिसके चलते उत्तर और पूर्व भारत की ओर जाने वाली ट्रेनों में सीटें तेजी से भरने की संभावना है. ऐसे में रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे आखिरी समय की आपाधापी और लंबी वेटिंग लिस्ट से बचने के लिए जल्द से जल्द अपने टिकट बुक कर लें.

यहां देखें रेलवे की ओर से शुरू की गई 15 स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट

  • मुंबई सेंट्रल – कटिहार – मुंबई सेंट्रल (09189/09190): 5 सितंबर से 17 नवंबर के बीच 77 अतिरिक्त फेरे.
  • कानपुर सेंट्रल – गुवाहाटी – कानपुर सेंट्रल (04127/04128): 10 सितंबर से 11 दिसंबर के बीच 14 अतिरिक्त फेरे.
  • कटिहार – अमृतसर – कटिहार (05736/05735): 9 सितंबर से 27 नवंबर के बीच 12 अतिरिक्त फेरे.
  •  डिब्रूगढ़ – कोलकाता – डिब्रूगढ़ (05932/05931): 5 सितंबर से 30 नवंबर के बीच 13 अतिरिक्त फेरे.
  • वाराणसी – दिल्ली – वाराणसी (04209/04210)
  • अयोध्या कैंट – आनंद विहार टर्मिनल (04213/04214  द्विसाप्ताहिक)
  •  चंडीगढ़ – पटना जंक्शन (04512/04511  साप्ताहिक)
  • फिरोजपुर कैंट – पटना जंक्शन (04616/04615  साप्ताहिक)
  •  आनंद विहार टर्मिनल – जोगबनी (04008/04007  साप्ताहिक)
  •  आनंद विहार टर्मिनल – मुजफ्फरपुर (04028/04027  द्विसाप्ताहिक)
  •  दिल्ली – सीतामढ़ी – दिल्ली (04010/04009  साप्ताहिक)
  • नई दिल्ली – कानपुर सेंट्रल सुपरफास्ट (02456/02455)
  •  बरौनी – नई दिल्ली – बरौनी स्पेशल (02563/02564)
  • दरभंगा – नई दिल्ली – दरभंगा स्पेशल (02569/02570)

 इन रूटों पर रहेगी सबसे ज्यादा मारामारी

बिहार और उत्तर प्रदेश से जुड़े प्रमुख रूटों जैसे दिल्ली-पटना, मुंबई--पटना, बेंगलुरु-पटना, अहमदाबाद-पटना, दिल्ली-गोरखपुर, वाराणसी-दिल्ली और कानपुर-दिल्ली पर यात्रियों की सबसे ज्यादा टिकटों के लिए मामारी रहने की आशंका है.  

 ऐसे पाएं कंफर्म टिकट

  •  मास्टर लिस्ट बनाएं: टिकट बुकिंग शुरू होने से पहले ही IRCTC प्रोफाइल में यात्रियों के नाम, उम्र और बर्थ की जानकारी (Master List) सेव कर लें.
  •  समय से पहले लॉगिन करें: सुबह 8 बजे बुकिंग शुरू होने से 5 मिनट पहले लॉगिन कर लें.
  •  तेज पेमेंट मोड चुनें: भुगतान में लगने वाले समय को बचाने के लिए UPI या IRCTC Wallet का प्रयोग करें.


 

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