Diwali Chhath Special Train: दिवाली-छठ बोनस! दिल्ली से पटना के लिए चलेगी वंदे भारत स्पेशल ट्रेन, बक्सर-आरा में भी स्टॉपेज

Special Vande Bharat Express Train: नवरात्रि-दशहरा खत्‍म होने के बाद अब दीवाली और छठ का इंतजार हो रहा है. ऐसे में खास तौर पर पूर्वांचल और बिहार के लोगों को घर जाने की चिंता सता रही है. वजह यही कि रेगुलर ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहीं. सीटें फुल हैं. तत्‍काल में तय नहीं कि टिकट मिल ही जाए! अगर आपको भी यही चिंता खाए जा रही है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. भारतीय रेलवे ने कुछ स्‍पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है. इन्‍हीं में से एक है- नई दिल्‍ली-पटना वंदे भारत स्‍पेशल ट्रेन. इस ट्रेन में दिल्‍ली से पटना के बीच सफर सुविधाजनक और आरामदायक होगा.

कब से कब तक चलेगी स्‍पेशल वंदे भारत?

दिवाली और छठ पर ये स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली-पटना-नई दिल्ली के बीच चलेंगी. ऑरिजिन और डेस्टिनेशन यानी दोनों छोर के स्‍टेशनों के बीच अन्‍य महत्‍वपूर्ण स्‍टेशनों पर भी इस ट्रेन का स्‍टॉपेज होगा.

उत्तर रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार के स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 20 कोच की होगी, जो दोनों तरफ मिलाकर कुल 33 फेरे लगाएगी.

ये स्पेशल वंदे भारत पटना जंक्शन से 11 अक्टूबर से शुरू और 17 नवंबर तक चलेगी. वहीं, नई दिल्ली से ट्रेन की शुरुआत 12 अक्टूबर से शुरू होगी और 16 नवंबर तक चलेगी.

हफ्ते में 6 दिन चलेगी वंदे भारत ट्रेन

02253 पटना-नई दिल्ली स्पेशल वंदे भारत ट्रेन पटना जंक्शन से सुबह 10:00 बजे चलेगी और रात 11:30 नई दिल्ली स्टेशन पहुंचेगी. यह ट्रेन शनिवार, सोमवार और बुधवार को चलेगी. यात्री ट्रेन से 13 घंटे 30 मिनट में सफर पूरा करके नई दिल्ली पहुंचेंगे.

02254 नई दिल्ली- पटना स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से सुबह 8:35 पर चलेगी और रात 9:30 पर पटना पहुंचेगी. इस ट्रेन का परिचालन नई दिल्ली से हफ्ते में तीन दिन, रविवार, मंगलवार और गुरुवार को होगा. ट्रेन 994 किलोमीटर की यात्रा 12 घंटे 55 मिनट में पूरा करके पटना जंक्शन पहुंचेगी. ट्रेन सिर्फ शुक्रवार को नहीं चलेगी

बक्सर और आरा होगा स्टॉपेज

स्पेशल वंदे भारत ट्रेन अलीगढ, कानपुर, प्रयागराज, दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर और आरा में रुकते होते हुए पटना पहुंचेगी.

इस ट्रेन की खास बात ये है कि यात्रियों का सफर बहुत आरामदायक तरीके से पूरा होगा. ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन पूरी तरीके से एयर कंडीशनर है.

इसमें ऑटोमेटिक गेट से लेकर सीसीटीवी कैमरे और साफ सुथरे टॉयलेट की व्यवस्था है. यात्रा के दौरान पैसेंजर को स्नेक्स और लंच /डिनर की भी सुविधा मिलेगी.

स्पेशल ट्रेन को लेकर क्‍या बोले CPRO?

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO NR) हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा, 'दीपावली और छठ पर बड़ी संख्या में लोग नई दिल्ली से बिहार जाते हैं. त्यौहार के वक्त यह सबसे बिजी रूट है. ऐसे में यात्री बिना किसी चिंता घर परिवार में त्यौहार मना सके, उसको लेकर रेलवे निरंतर प्रयासरत है. रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संचालन करने का फैसला किया है. इससे न सिर्फ लोगों को घर जाने में सुविधा होगी बल्कि त्यौहार के बाद वर्कप्लेस पर लौटना भी आसान होगा.' उन्होंने कहा कि हम स्पेशल वंदे भारत ट्रेन चलाने के साथ ही कई स्पेशल ट्रेन भी चला रहे, ताकि यात्री बिना किसी असुविधा के साथ यात्रा कर सकें.