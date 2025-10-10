Diwali Dates and Holidays List: इस बार दिवाली 2025 का त्‍यौहार पूरा हफ्ता चलने वाला भव्‍य उत्‍सव होगा, जिस दौरान रोशनी, खुशियों और परंपराओं का समागम देखने को मिलेगा. इस हफ्ते भर चलने वाले त्‍यौहार की शुरुआत धनतेरस से होगी और भाई दूज के साथ इसका समापन होगा. पूर्वांचल, बिहार, झारखंड और कुछ अन्‍य हिस्‍सों में तो ये उत्‍सव छठ पूजा तक चलता है. दिवाली प्रमुख त्‍यौहारों में से है, जब लोग घरों की सफाई करते हैं, पूजा-पाठ करते हैं, साथ ही धनतेरस में तो सोना-चांदी, बर्तन, इलेक्‍ट्रॉनिक सामान, बाइक, कारया घर के अन्‍य जरूरी सामान वगैरह खरीदते हैं. सकारात्‍मक ऊर्जा और समृद्धि का दिल खोलकर स्‍वागत करते हैं. दिवाली की शाम दीयों से जगमगा उठती है.

इस दौरान स्‍कूल-कॉलेजों से लेकर बैंक और अन्‍य सरकारी प्रतिष्‍ठानों में छुट्टियां रहती हैं. इस वर्ष, दिवाली की शुरुआत धनतेरस (18 अक्टूबर) से होगी और समापन भाई दूज (23 अक्टूबर) को होगा. आइए जानते हैं दिवाली 2025 का पूरा कैलेंडर डिटेल में.

धनतेरस- शनिवार, 18 अक्टूबर 2025

धनतेरस दिवाली की शुरुआत का दिन होता है. इस दिन लोग सोना, चांदी और बर्तन खरीदते हैं, जिससे घर में शुभता और संपन्नता आती है.

तिथि: त्रयोदशी

आरंभ: दोपहर 12:18 बजे (18 अक्टूबर)

समाप्त: दोपहर 1:51 बजे (19 अक्टूबर)

यम दीपम- रविवार, 19 अक्टूबर 2025

इस दिन यमराज के लिए दीपदान किया जाता है ताकि परिवार में सुख-शांति बनी रहे.

तिथि: चतुर्दशी

आरंभ: दोपहर 1:51 बजे (19 अक्टूबर)

समाप्त: दोपहर 3:44 बजे (20 अक्टूबर)

छोटी दिवाली (नरक चतुर्दशी)- सोमवार, 20 अक्टूबर 2025

छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है. यह दिन मुख्य दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है.

तिथि: चतुर्दशी

आरंभ: दोपहर 1:51 बजे (19 अक्टूबर)

समाप्त: दोपहर 3:44 बजे (20 अक्टूबर)

दिवाली / लक्ष्मी पूजा- मंगलवार, 21 अक्टूबर 2025

इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है. श्रद्धालु धन, समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं. दिवाली अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक मानी जाती है. माना जाता है कि इसी दिन भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे.

तिथि: अमावस्या

आरंभ: दोपहर 3:44 बजे (20 अक्टूबर)

समाप्त: शाम 5:54 बजे (21 अक्टूबर)

गोवर्धन पूजा- बुधवार, 22 अक्टूबर 2025

गोवर्धन पूजा में भगवान कृष्ण की आराधना की जाती है. कथा है कि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी ऊँगली पर उठाकर वृंदावन के लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था.

तिथि: प्रतिपदा

आरंभ: शाम 5:54 बजे (21 अक्टूबर)

समाप्त: रात 8:16 बजे (22 अक्टूबर)

भाई दूज- गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025

भाई दूज भाई-बहन के प्रेम और सुरक्षा के बंधन का प्रतीक है, ठीक राखी की तरह. यह त्योहार उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्यों में विशेष रूप से मनाया जाता है.

तिथि: द्वितीया

आरंभ: रात 8:16 बजे (22 अक्टूबर)

समाप्त: रात 10:46 बजे (23 अक्टूबर)

अब जान लीजिए दिवाली फेस्टिवल वीक में कहां-कहां कितने दिन की छुट्टियां रहेंगी.

स्‍कूलों में कब-कब रहेगी छुट्टियां?

दिवाली एक बड़ा त्‍यौहार है, इसलिए देश के लगभग हर गांव-शहर में इस दिन स्‍कूल-कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में छुट्टी रहती है. कुछ राज्‍यों में दीपावली पर 19 से 23 अक्टूबर तक लगातार 5 दिन स्कूल बंद रहेंगे. हरियाणा, बिहार, यूपी, दिल्ली, राजस्थान जैसे राज्यों में इस दौरान छुट्टियां तय हैं. हालांकि स्‍कूल से पता कर लेना ज्‍यादा ठीक रहेगा.

19 अक्टूबर (रविवार)- इस दिन साप्ताहिक अवकाश के चलते सभी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे.

इस दिन साप्ताहिक अवकाश के चलते सभी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे. 20 अक्टूबर (सोमवार)- नरक चतुर्दशी (छोटी दिवाली) पर ज्यादातर राज्यों में छुट्टी रहती है.

नरक चतुर्दशी (छोटी दिवाली) पर ज्यादातर राज्यों में छुट्टी रहती है. 21 अक्टूबर (मंगलवार)- दिवाली पर देशभर में सरकारी छुट्टी रहेगी और स्कूल, कॉलेज सब बंद रहेंगे.

दिवाली पर देशभर में सरकारी छुट्टी रहेगी और स्कूल, कॉलेज सब बंद रहेंगे. 22 अक्टूबर (बुधवार)- गोवर्धन पूजा पर यूपी, बिहार और हरियाणा के स्‍कूलों में अमूमन छुट्टी रहेगी.

गोवर्धन पूजा पर यूपी, बिहार और हरियाणा के स्‍कूलों में अमूमन छुट्टी रहेगी. 23 अक्टूबर (गुरुवार)- भाई दूज के अवसर पर भी ज्‍यादातर स्‍कूलों में छुट्टी रहती है. स्‍कूल से पता कर लेना ठीक रहेगा.

