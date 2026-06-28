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कहीं आपने चोरी का फोन तो नहीं खरीद लिया? पुलिस ने बताया सही या गलत, कैसे करें पहचान

राजस्थान पुलिस ने पोस्ट पर लोगों को चोरी के मोबाइल फोन खरीदने से बचने और उसकी जांच करने के लिए जागरूक किया है.

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कहीं आपने चोरी का फोन तो नहीं खरीद लिया? पुलिस ने बताया सही या गलत, कैसे करें पहचान
चोरी का फोन कैसे पहचानें
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आज के दौर में स्मार्टफोन हर व्यक्ति की ज़रूरत बन चुका है और बाजार में सस्ते से लेकर महंगे तक अनगिनत विकल्प मौजूद हैं, लेकिन कई बार कम कीमत के लालच में लोग बिना पूरी जानकारी के कोई भी स्मार्टफोन खरीद लेते हैं. बाहर से सस्ता और अच्छा दिखने वाला यह फोन बाद में बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि ऐसे डिवाइस चोरी के, डुप्लीकेट या तकनीकी रूप से खराब भी हो सकते हैं. इसलिए मोबाइल खरीदते समय थोड़ी सी सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, ताकि आप धोखे से बच सकें और बिना किसी चिंता के अपने फोन का इस्तेमाल कर सकें.

राजस्थान पुलिस ने पोस्ट पर लोगों को चोरी के मोबाइल फोन खरीदने से बचने और उसकी जांच करने के लिए जागरूक किया है. आज के डिजिटल दौर में मोबाइल फोन हर व्यक्ति की रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है, लेकिन सस्ते और सेकेंड हैंड फोन की चाहत में कई बार लोग बिना जांच-पड़ताल किए मोबाइल खरीद लेते हैं, जो आगे चलकर बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है.

राजस्थान पुलिस ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर बताया कि फोन खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. सबसे पहले, मोबाइल का IMEI नंबर चेक करने के लिए *#06# डायल करना होगा. यह नंबर हर मोबाइल का यूनिक पहचान नंबर होता है, जिससे उसकी असलियत का पता चलता है.

  • IMEI नंबर जानने के लिए अपने मोबाइल से *#06# डायल करें.
  • SMS में KYM <IMEI नंबर> टाइप करें और इसे 14422 पर भेजें.
  • अगर स्टेटस में 'Blacklisted', 'Duplicate' या 'Already in use' दिखाई दे, तो वह फोन चोरी का या अवैध हो सकता है.

ऐसी स्थिति में तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए और संबंधित अधिकारियों को जानकारी देना जरूरी है. चोरी का मोबाइल खरीदना और बेचना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आते हैं. इसलिए जागरूक नागरिक बनने और कानून का पालन करने के लिए जरूरी है कि किसी भी सेकेंड हैंड मोबाइल को खरीदने से पहले उसकी पूरी जांच जरूर की जाए.

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