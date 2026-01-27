विज्ञापन
प्रेमानंद महाराज की तस्वीर ने बदल दिया चोर का दिल! चोरी किया फोन खुद मालिक को लौटाया

प्रेमानंद महाराज की तस्वीर देखकर चोर के भीतर जागी इंसानियत. चोरी किया मोबाइल फोन मालिक को लौटाया, संत को सुनाया किस्सा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल.

मथुरा:

संतों की सीख और आस्था का असर कितना गहरा हो सकता है, इसका अनोखा उदाहरण इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. संत प्रेमानंद महाराज की तस्वीर देखकर एक चोर के भीतर इंसानियत जाग गई और उसने चोरी किया हुआ मोबाइल फोन उसके असली मालिक को वापस लौटा दिया. यह दिल छू लेने वाला किस्सा खुद पीड़ित शख्स ने प्रेमानंद महाराज के सामने बताया, जिसे सुनकर संत भी ठहाके लगाकर हंस पड़े.

स्क्रीन पर संत प्रेमानंद महाराज की तस्वीर

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो उस समय का है जब संत प्रेमानंद महाराज अपने एकांतिक वार्तालाप में भक्तों के सवालों का जवाब दे रहे थे. तभी एक भक्त भावुक होकर बताता है कि उसका मोबाइल फोन चोरी हो गया था. भक्त के अनुसार, मोबाइल की स्क्रीन पर संत प्रेमानंद महाराज की तस्वीर लगी हुई थी. चोर ने जब फोन खोला और स्क्रीन पर महाराज की तस्वीर देखी, तो उसका दिल बदल गया और उसने फोन उसके मालिक को लौटा दिया.

प्रेमानंद महाराज हंसने लगे

यह बात सुनते ही दरबार में मौजूद लोग मुस्कुरा उठते हैं और खुद प्रेमानंद महाराज भी जोर-जोर से हंसने लगते हैं. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे आस्था, संस्कार और इंसानियत की जीत बता रहे हैं.
 

