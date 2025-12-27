विज्ञापन
Cheapest Flats Available: ये योजना सस्‍ते में फ्लैट खरीदने का सपना पूरा कर सकती है. इनमें कई सारे फ्लैट्स तो दिल्‍ली मेट्रो (Delhi Metro) के बेहद करीब एवलेबल हैं. आपको बहुत ज्‍यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं.

दिल्‍ली मेट्रो के पास सस्‍ता घर

Affordable Flats in Delhi: दिल्‍ली में अपना आशियाना हो, ये सपना उन लाखों लोगों का होता है, जिन्‍हें नौकरी, रोजगार, काम-धंधा उनके अपने गांव-शहर से दूर देश की राजधानी तक खींच लाती है. बड़े शहरों में खर्चे भी बड़े-बड़े हैं, ऐसे में घर खरीदना एक बड़ी जिम्मेदारी है. लाखों लोगों की ये चिंता दूर कर सकती है- जनता आवास योजना (Janta Awas Yojana). ये योजना सस्‍ते में फ्लैट खरीदने का सपना पूरा कर सकती है. इनमें कई सारे फ्लैट्स तो दिल्‍ली मेट्रो (Delhi Metro) के बेहद करीब एवलेबल हैं. आपको बहुत ज्‍यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं, बस थोड़े पैसे जुटाएं, बाकी लोन मिल जाएंगे. तो चलिए अब विस्‍तार से जान लेते हैं कि सस्‍ते फ्लैट्स कहां एवलेबल हैं. 

क्‍या है जनता आवास योजना? 

DDA यानी दिल्‍ली विकास प्राधिकरण ने अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत जनता आवास योजना-2025 लॉन्च की है. इसके तहत कुल 144 फ्लैट्स आवंटित किए जाएंगे. इनमें से 62 फ्लैट द्वारका मोड़ के पास एवलेबल हैं, जो मेट्रो स्‍टेशन से महज 100-150 मीटर की दूरी पर हैं. वहीं, 82 फ्लैट छत्तरपुर मेन रोड पर हैं. ये सारे फ्लैट EWS कैटगरी वाले हैं.

क्‍या है फ्लैट की साइज और कीमत? 

डीडीए के अनुसार द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास जो फ्लैट बने हैं, उनका साइज 29.25 वर्ग मीटर से 30.69 वर्ग मीटर तक है. ये फ्लैट 12.63 लाख रुपये से 13.24 लाख रुपये तक के हैं. 

वहीं छत्तरपुर मेन रोड पर जो फ्लैट्स बने हैं, उनका साइज 45.57 वर्गमीटर से 48.24 वर्गमीटर तक है. ये फ्लैट 23.05 लाख रुपये से 24.37 लाख रुपये तक के हैं.

7 जनवरी से रजिस्‍ट्रेशन, ड्रॉ 13 फरवरी को 

अधिकारियों के अनुसार दोनों जगहों पर DDA फ्लैट्स प्राइवेट बिल्डर्स ने तैयार किए हैं. ये फ्लैट कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे. DDA ने बताया है कि योजना के लिए रजिस्‍ट्रेशन की प्रक्रिया 7 जनवरी 2026 से शुरू होगी. रजिस्‍ट्रेशन  पंजीकरण शुल्क 2500 रुपये होगा. पंजीकरण करवाने की अंतिम तिथि सात फरवरी 2026 तक है. ड्रॉ 13 फरवरी 2026 को होगा. 

पार्किंग की सुविधा भी मिलेगी 

डीडीए फ्लैट की इस योजना में वही लोग शामिल हो सकते हैं, जिनकी फैमिली इनकम यानी पारिवारिक आय सालाना 10 लाख रुपये से ज्‍यादा न हो. इन फ्लैट्स के साथ ऐसा नहीं है कि सस्‍ते हैं तो पार्किंग नहीं मिलेगी... इन फ्लैट्स के साथ कवर्ड और अनकवर्ड दोनों तरह की पार्किंग एवलेबल है. जिन्‍हें फ्लैट आवंटित होंगे, उन्‍हें दो वर्ग मीटर की अनकवर्ड पार्किंग और 1.25 स्क्वायर मीटर की कवर्ड पार्किंग दी जाएगी. 

