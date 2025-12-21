विज्ञापन
ये स्‍कीम पूरी तरह से ऑनलाइन है और यहां पहले आओ-पहले पाओ (FCFS) के आधार पर फ्लैट दिए जा रहे हैं. इस स्‍कीम के तहत 1BHK, 2BHK और 3BHK, तीनों कैटेगरी के फ्लैट शामिल हैं. स्पेशियस बालकनी, पर्याप्त पार्किंग, बड़े कॉमन एरिया के साथ सुरक्षा की भी पूरी व्‍यवस्‍था रहने वाली है.  

DDA Flat Scheme: दिल्‍ली में बेहद सस्‍ते फ्लैट्स, 25% की छूट के लिए ऐसे करें आवेदन, देखिए कैसा होगा 2BHK और 3BHK फ्लैट
  • DDA ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कर्मयोगी आवास योजना 2025 शुरू की है जिसमें 25% की छूट दी जा रही है
  • योजना के तहत नरेला सेक्टर A1 से A4 में कुल 1168 फ्लैट्स उपलब्ध हैं जिनमें 1BHK, 2BHK और 3BHK शामिल हैं
  • आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और फ्लैट बुकिंग 14 जनवरी 2026 से शुरू होकर 31 मार्च 2026 तक चलेगी
DDA Flat Scheme Launch: दिल्ली में अपना घर होना आज भी लाखों लोगों का सपना है, खासकर उन सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जो रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित, सुव्यवस्थित और भरोसेमंद हाउसिंग चाहते हैं. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने ऐसे ही कर्मचारियों और रिटायर्ड पेंशनर्स के लिए 'कर्मयोगी आवास योजना 2025' लॉन्च की है, जिसमें रेडी-टू-मूव फ्लैट्स पर सीधे 25% की छूट दी जा रही है. 

ये स्‍कीम पूरी तरह से ऑनलाइन है और यहां पहले आओ-पहले पाओ (FCFS) के आधार पर फ्लैट दिए जा रहे हैं. इस स्‍कीम के तहत 1BHK, 2BHK और 3BHK, तीनों कैटेगरी के फ्लैट शामिल हैं. स्पेशियस बालकनी, पर्याप्त पार्किंग, बड़े कॉमन एरिया, कम्युनिटी सेंटर / क्लब हाउस के अलावा एक्स-सर्विसमैन की तैनाती के साथ सुरक्षा की भी पूरी व्‍यवस्‍था रहने वाली है.  

ले-आउट तो भाई-साब ऐसा है कि बस पूछो ही मत! 3BHK में तो 5 तरह की अलग-अलग बालकनी है, लिविंग और डाइनिंग एरिया एकदम स्‍पेशियस है. एक ऑप्‍शन में तो 2 कमरों के साथ बाथरूम-टॉयलेट अटैच है, जबकि तीसरी कॉमन है. 

कहां कितने फ्लैट एवलेबल हैं?

DDA कर्मयोगी आवास योजना के तहत कुल 1,168 रेडी-टू-मूव फ्लैट ऑफर किए जा रहे हैं. ये सभी फ्लैट नरेला, सेक्टर A1 से A4 (पॉकेट-9) में स्थित हैं और एक विशाल अर्बन फॉरेस्ट की ओर फेस करते हैं, जिससे बेहतर हवा और खुला वातावरण मिलने का दावा किया गया है.

  • 1BHK– 320 फ्लैट
  • 2BHK– 576 फ्लैट
  • 3BHK– 272 फ्लैट

खास बात ये है कि यह पूरा हाउसिंग पॉकेट केवल सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आरक्षित है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार, PSU, PSB, विश्वविद्यालय और स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारी शामिल हैं.

25% छूट के बाद फ्लैट की कीमत कितनी?

DDA ने सभी कैटेगरी के फ्लैट्स पर एकसमान 25% की छूट दी है, जिसके बाद कीमतें इस प्रकार हो जाती हैं:

1BHK: ₹34.03 लाख से ₹34.28 लाख
2BHK: ₹79.81 लाख से ₹88.16 लाख
3BHK: ₹1.14 करोड़ से ₹1.27 करोड़

(नोट: कीमत प्लिंथ एरिया, कॉमन एरिया और बालकनी के साइज पर निर्भर करती है; मेंटेनेंस चार्ज अलग से होगा).

2BHK फ्लैट का लेआउट कैसा है?

यह लेआउट खास तौर पर छोटे परिवार या रिटायर कपल्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जहां मूवमेंट स्पेस और वेंटिलेशन दोनों पर्याप्त हैं. DDA के ब्रॉशर के मुताबिक, 2BHK फ्लैट का कार्पेट एरिया लगभग 73.9 वर्ग मीटर है. लेआउट देखिए- 

  • बड़ा लिविंग-डाइनिंग एरिया
  • दो बेडरूम, जिनमें एक मास्टर बेडरूम
  • दो टॉयलेट
  • अलग किचन
  • स्पेशियस बालकनी (बालकनी टाइप-1, 2 और 3 के विकल्प)
3BHK फ्लैट: परिवार के लिए ज्यादा स्पेस

3BHK फ्लैट इस योजना का सबसे बड़ा आकर्षण हैं. यह लेआउट उन परिवारों के लिए उपयुक्त है, जहां बच्चों के साथ रहने या भविष्य में फैमिली बढ़ने की संभावना हो. इनका प्लिंथ एरिया 163 से 183 वर्ग मीटर के बीच है और DDA ने इसमें 5 अलग-अलग बालकनी लेआउट विकल्प दिए हैं . 3BHK लेआउट में शामिल हैं:

  • बड़ा लिविंग-डाइनिंग हॉल
  • 3 बेडरूम, जिनमें मास्टर बेडरूम के साथ ड्रेसिंग एरिया
  • 2–3 टॉयलेट (लेआउट के अनुसार)
  • अलग किचन + यूटिलिटी एरिया
  • 2 या 3 बालकनी, जो पर्याप्‍त हवा और रोशनी देती है
मेट्रो स्‍टेशन और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी

DDA के मुताबिक, नरेला का यह इलाका UER-II और GT करनाल रोड के पास है और एयरपोर्ट तक करीब 40 मिनट में पहुंचा जा सकता है. इसके अलावा, रिठाला-नरेला-कुंडली मेट्रो कॉरिडोर प्रस्तावित है, जिससे आने वाले समय में कनेक्टिविटी और प्रॉपर्टी वैल्यू दोनों बढ़ने की उम्मीद है .

कब और कैसे करना होगा आवेदन?

यह योजना पूरी तरह एंड-टू-एंड ऑनलाइन है. आवेदन DDA की ई-सेवाएं पोर्टल (eservices.dda.org.in) के जरिए किया जा सकता है. बुकिंग के समय चयनित फ्लैट के लिए 15 मिनट की विंडो मिलेगी, जिसमें बुकिंग अमाउंट जमा करना होगा.

  • स्कीम लॉन्च हुई: 12 दिसंबर 2025 को
  • ब्रॉशर डाउनलोड/रजिस्ट्रेशन: 19 दिसंबर 2025 से 
  • फ्लैट बुकिंग: 14 जनवरी 2026 (दोपहर 12 बजे से)
  • योजना की वैलिडिटी: 31 मार्च 2026 तक

कुल मिलाकर 25% की सीधी छूट, रेडी-टू-मूव फ्लैट्स, तय कीमतें और सरकार का भरोसा, इस योजना को खास बनाते हैं. तेजी से बढ़ती महंगाई और दिल्ली के रियल एस्टेट बाजार को देखते हुए, DDA कर्मयोगी आवास योजना 2025 सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक सुरक्षित, किफायती और भरोसेमंद मौका साबित हो सकता है.

