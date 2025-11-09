DDA Flats: धड़ाधड़ बिक गए 1,000 फ्लैट्स, बचे 500 फ्लैट की बुकिंग ऐसे होगी, कीमत 12 लाख रुपये से भी कम

DDA Flats: दिल्‍ली विकास प्राधिकरण की जन साधारण आवास योजना 2025 के फेज-2 के तहत 1,500 से ज्‍यादा फ्लैट्स में से करीब 1,000 फ्लैट महज 2 दिन के भीतर बिक गए. पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर लोगों ने तेजी से आवेदन किए और इन फ्लैट्स के मालिक हो गए. DDA ने इस योजना की अपडेट जारी कर बताया है कि इस स्‍कीम के तहत अभी भी 500 फ्लैट बचे हुए हैं. यानी अभी भी आपके लिए सस्‍ते फ्लैट खरीदने का मौका बचा हुआ है. इसके लिए आपको DDA की ई-सर्विसेज वाली वेबसाइट पर जाना होगा. इस स्‍कीम के बारे में पूरी अपडेट हम नीचे बताने जा रहे हैं.

दिल्‍ली में अपने घर का सपना भला कौन नहीं देखता! जिनके पास ठीक-ठाक बजट है, उनके लिए तो फिर भी आसान है, लेकिन जिनका बजट कम है, उन्‍हें काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है. ऐसे में सरकारी हाउसिंग स्‍कीम्‍स उनका सपना पूरा करने में मदद करती हैं. DDA यानी दिल्‍ली विकास प्राधिकरण की सस्‍ते फ्लैट वाली स्‍कीम (DDA Flats Scheme) ऐसे लोगों के लिए बेहतर है.

कहां-कहां बिक गए फ्लैट, कहां हैं एवलेबल?

DDA ने इस स्‍कीम के तहत जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक, ये फ्लैट्स दिल्ली के नरेला, रोहिणी, रामगढ़ कॉलोनी और शिवाजी मार्ग में उपलब्ध हैं. नरेला और शिवाजी पार्क में सिर्फ EWS कैटेगरी के फ्लैट हैं. जबकि, रोहिणी सेक्टर 34, 35 और रामगढ़ कॉलोनी (जहांगीरपुरी के नजदीक) में सिर्फ LIG कैटेगरी के फ्लैट उपलब्ध हैं.

दिल्ली विकास प्राधिकरण, जन साधारण आवास योजना 2025 के फेज-2 के तहत 7 नवंबर से ही बुकिंग जारी है और अब तक 1,000 से ज्‍यादा फ्लैट्स की बुकिंग हो भी चुकी है. प्राधिकारण ने इसको लेकर अपडेट में बताया है कि रोहिणी सेक्टर 34-35, शिवाजी मार्ग-मोती नगर और रामगढ़ कॉलोनी के सभी फ्लैट्स सोल्ड आउट हो गए हैं. करीब 1,000 फ्लैट बिक चुके हैं.

हालांकि अभी भी नरेला में 500 फ्लैट्स एवलेबल हैं. डीडीए के मुताबिक, नरेला में कुल फ्लैट की संख्या 1120 थीं, जिनमें महज 500 फ्लैट्स बच गए हैं. बता दें कि इस स्‍कीम को फेज-1 में भी शानदार रेस्‍पॉन्‍स मिला था. बड़ी संख्‍या में लोगों ने इसके लिए आवेदन किया था. इसे देखते हुए दिल्‍ली विकास प्राधिकरण ने दूसरा फेज पेश किया.

11.8 लाख रुपये से ही शुरुआत

डीडीए की इस स्‍कीम के तहत जो फ्लैट्स एवलेबल हैं, वे सारे रेडी-टू-मूव हैं, यानी फ्लैट की चाबी मिलते ही आप किराये के मकान से अपने खुद के घर में शिफ्ट हो सकते हैं. इस स्कीम के तहत EWS और LIG कैटेगरी के फ्लैटों की कीमत 11.8 लाख रुपये से शुरू हो रही है और 32.7 लाख रुपये तक के फ्लैट एवलेबल हैं.

ये फ्लैट्स 34.8 वर्गमीटर से लेकर 35.1 वर्गमीटर तक के हैं. इन फ्लैट की कीमत 13.7 लाख रुपये से 13.8 लाख रुपये तक की है. हालांकि स्‍कीम के तहत, इन पर 15 फीसदी का डिस्काउंट दिया जा रहा है. इस छूट के बाद इनकी कीमत 11.8 लाख रुपये से 11.9 लाख रुपये हो जाएगी.

बुकिंग के लिए क्‍या करना होगा?

डीडीए के मुताबिक, ये सभी फ्लैट रेडी-टू-मूव हैं और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी. फ्लैट का आवंटन 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर होगा. फ्लैट की बुकिंग के लिए आपको डीडीए की वेबसाइट https://eservices.dda.org.in पर जाना होगा. ज्यादा जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर 1800-11-0332 पर कॉल भी किया जा सकता है.

जन साधारण आवास योजना 2025 फेज-2 के तहत LIG फ्लैट के लिए बुकिंग अमाउंट 1 लाख रुपये तय किया गया है. वहीं EWS फ्लैट की बुकिंग के लिए आपको 50,000 रुपये देने होंगे.