ट्रेन कितने घंटे लेट होने पर पूरा रिफंड मिलता है? जान लें अपने मतलब की बात

Indian Railways Refund Rules for Passengers: भारत में बड़ी संख्या में लोग ट्रेन से सफर करते हैं. लंबी दूरी हो या कम, ट्रेन को एक आरामदायक और किफायती साधन माना जाता है. साथ ही इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से टिकट भी बुक करना आसान होता है. लेकिन यात्रियों की सबसे बड़ी परेशानी तब होती है, जब ट्रेन तय समय से काफी लेट हो जाए या अचानक कैंसिल कर दी जाए. ऐसे में लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या टिकट का पैसा वापस मिलेगा या नहीं? आइए जानते हैं इस बारे में-

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए रिफंड से जुड़े साफ नियम बनाए हैं, जिनके बारे में जानना हर यात्री के लिए जरूरी है.

ट्रेन लेट होने पर क्या कहता है रेलवे का नियम?

भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, अगर आपकी ट्रेन अपने निर्धारित समय से 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट हो जाती है, तो यात्री अपने टिकट का पूरा रिफंड पाने का हकदार होता है. यह नियम सभी क्लास- जनरल, स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी पर लागू होता है.

ध्यान रखने वाली बात यह है कि रिफंड पाने के लिए यात्री को यात्रा नहीं करनी होती. अगर आप ट्रेन में चढ़ जाते हैं, तो फिर इस नियम के तहत पूरा रिफंड नहीं मिलता है.

अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट है और आप यात्रा नहीं करना चाहते, तो आपको TDR (Ticket Deposit Receipt) फाइल करनी होती है.

सबसे पहले IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. (www.irctc.co.in या http://www.irctc.co.in)

अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें.

लॉगिन करने के बाद 'My Account' सेक्शन में जाएं.

वहां 'My Transactions' पर क्लिक करें.

अब, 'File TDR' का ऑप्शन चुनें.

यहां आपको अपना बुक किया हुआ टिकट दिखाई देगा.

टिकट चुनकर TDR का कारण सेलेक्ट करें (Train Late More Than 3 Hours)

सबमिट करते ही आपकी रिक्वेस्ट रेलवे के पास चली जाएगी.

रेलवे आपकी TDR रिक्वेस्ट को जांचने के बाद स्वीकार करता है. अगर सब कुछ सही पाया जाता है, तो टिकट की पूरी रकम उसी बैंक अकाउंट में वापस कर दी जाती है, जिससे टिकट बुक किया गया था. आमतौर पर रिफंड आने में कुछ दिन लग सकते हैं.

ट्रेन लेट होने पर TDR समय पर फाइल करना जरूरी है.

चार्ट बनने के बाद भी नियम के अनुसार TDR फाइल की जा सकती है.

यात्रा करने के बाद पूरा रिफंड नहीं मिलता है.

अगर आप इन नियमों को जानते हैं, तो ट्रेन लेट होने की स्थिति में आप नुकसान से बच सकते हैं. इस तरह सही समय पर सही कदम उठाकर आप अपना पूरा पैसा वापस पा सकते हैं.