UPI Payment Without Internet: UPI से पेमेंट करना आज के समय में बेहद आम हो चुका है. सब्जी खरीदनी हो, ऑटो का किराया देना हो या किसी दोस्त को पैसे भेजने हों, हर जगह UPI काम आता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेमेंट करते समय इंटरनेट स्लो हो जाता है या बिल्कुल बंद हो जाता है. ऐसे में पेमेंट अटक जाती है और परेशानी बढ़ जाती है. इसी समस्या को देखते हुए NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) ने एक खास सुविधा दी है, जिससे आप बिना इंटरनेट के भी UPI पेमेंट कर सकते हैं. यानी अगर आपके फोन में डेटा नहीं है या नेटवर्क नहीं मिल रहा है, तब भी आप आसानी से पैसे भेज या मंगवा सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे-

WhatsApp की ये सेटिंग ON है तो आपकी चैट सेफ नहीं है, अभी बदलें वरना हो सकता है नुकसान

बिना इंटरनेट UPI कैसे काम करता है?

यह सुविधा USSD कोड *99# के जरिए काम करती है. इसमें न तो इंटरनेट की जरूरत होती है और न ही स्मार्टफोन की. अगर आपके पास साधारण कीपैड फोन भी है, तब भी आप इस सर्विस का फायदा उठा सकते हैं.

आपका मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए

उसी नंबर से आपका UPI ID बना होना चाहिए

आपके अकाउंट में UPI PIN सेट होना जरूरी है.

आप किसी भी UPI ऐप या BHIM UPI ऐप से UPI ID बना सकते हैं. एक बार UPI ID बन जाने के बाद आप ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरह से पेमेंट कर सकते हैं.

सबसे पहले अपने फोन के डायल पैड में *99# डायल करें और कॉल बटन दबाएं.

स्क्रीन पर 'Welcome to *99#' का मैसेज आएगा, OK दबाएं.

अब, आपको कई ऑप्शन दिखेंगे जैसे- Send Money, Request Money, Check Balance आदि.

पैसे भेजने के लिए Send Money चुनें.

इसके बाद Mobile Number, UPI ID या Bank Account का ऑप्शन आएगा.

सामने वाले की जानकारी भरें.

अमाउंट डालें और अपना UPI PIN दर्ज करें.

पेमेंट सफल होते ही कन्फर्मेशन मिल जाएगा.

इस तरह आप बिना इंटरनेट के भी पेमेंट कर पाएंगे. साथ ही इसमें फ्रॉड का खतरा भी नहीं होता है, क्योंकि PIN डालना जरूरी होता है.

USSD सर्विस में कुछ बैंकों द्वारा छोटा चार्ज लिया जा सकता है.

एक समय में लिमिटेड ट्रांजैक्शन ही हो पाता है.

हमेशा अपना UPI PIN किसी से शेयर न करें.

अगर आप अक्सर नेटवर्क की समस्या से परेशान रहते हैं, तो *99# वाली यह सुविधा आपके बहुत काम आ सकती है और थोड़ी सी जानकारी आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है.