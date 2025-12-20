Battery Saving Tips: फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो रही है? इन 7 बैकग्राउंड सेटिंग्स को तुरंत बंद करें

Battery Saving Tips: आज के आधुनिक दौर में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं. सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, स्मार्टफोन के इर्द-गिर्द ही हमारी जिंदगी चलती रहती है. ऑनलाइन बुक रीड हो या ब्रेड के लिए ऑनलाइन पेमेंट, सारा काम हमारा फोन चुटकी में कर देता है. दिक्कत तब आती है जब फोन की बैटरी तेजी से खत्म होने लगती है. कई बार हम फोन इस्तेमाल नहीं भी कर रहे होते, तब भी बैटरी का लेवल गिरता रहता है. इसकी अहम वजह है वो बैकग्राउंड सेटिंग्स जो चुपके से आपकी बैटरी पीती रहती है. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो इन 7 सेटिंग्स को तुरंत बदलें.

बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश

कई ऐप्स बंद होने के बाद भी बैकग्राउंड में खुद को अपडेट करते रहते हैं, जिससे आपको फ्रेश कंटेंट दिखा सकें. यह प्रोसेस बैटरी को बहुत ज्यादा खर्च करता है. ऐसे में फोन की सेटिंग्स में जाकर बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को पूरी तरह बंद कर दें या केवल जरूरी ऐप्स के लिए ही चालू रखें.

लोकेशन सर्विसेज और जीपीएस

मैप्स, कैब ऐप्स और यहां तक कि फेसबुक जैसे ऐप्स भी हर समय आपकी लोकेशन ट्रैक करते हैं. जीपीएस का लगातार ऑन रहना बैटरी का सबसे बड़ा दुश्मन है.इसलिए इसे 'Always' के बजाय 'While Using the App' पर सेट करें.

ब्राइटनेस और ऑटो-ब्राइटनेस

स्क्रीन की तेज रोशनी बैटरी को सबसे जल्दी खत्म करती है. ऑटो-ब्राइटनेस फीचर सेंसर का इस्तेमाल करता है, जो खुद बैटरी खर्च खाता है. इसके लिए ब्राइटनेस को मैनुअली मोड पर रखें और 'डार्क मोड' का इस्तेमाल करें. बता दें कि एमोलेड स्क्रीन वाले फोन में डार्क मोड बैटरी को काफी सेव करता है.

हर नोटिफिकेशन्स ठीक नहीं

जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो फोन की स्क्रीन जलती है और वाइब्रेशन होता है. फालतू ऐप्स के हजारों नोटिफिकेशन्स बैटरी को खर्च कर देते हैं. इसलिए सेटिंग्स में 'Notifications' पर जाएं और शॉपिंग या गेमिंग ऐप्स के फालतू नोटिफिकेशन्स को ब्लॉक कर दें.

वाई-फाई और ब्लूटूथ स्कैनिंग

भले ही आपका वाई-फाई या ब्लूटूथ बंद हो, लेकिन फोन के अंदर स्कैनिंग चालू रहती है, जिससे वो आसपास के डिवाइसेस को ढूंढ सके. ऐसे में 'Location Settings' के अंदर जाकर 'Wi-Fi and Bluetooth Scanning' को बंद कर देना एक समझदारी भरा फैसला है.

ऑटो-अपडेट और ऑटो-सिंक

आपका फोन लगातार गूगल अकाउंट या ईमेल को सिंक करता रहता है ताकि नया डेटा तुरंत मिल सके. यह बैकग्राउंड में डेटा और बैटरी दोनों की खपत करता है. सेटिंग्स में 'Accounts' पर जाएं और 'Auto-sync data' को बंद कर दें. इसे आप समय-समय पर खुद सिंक कर सकते हैं.

वॉयस कमांड

आपका फोन हमेशा आपकी आवाज सुनने के लिए तैयार रहता है. इसके लिए माइक्रोफोन हमेशा चालू रहता है, जो बैटरी खर्च करता है. अगर आप वॉयस असिस्टेंट का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते तो 'Wake Word' या लिसनिंग फीचर को बंद कर दें.