स्मार्टफोन में WiFi, Bluetooth और अन्य सेंसर का काम सिर्फ तभी नहीं होता जब आप उन्हें ऑन करते हैं. असल में ये फीचर्स बैकग्राउंड में भी लगातार आस-पास के नेटवर्क और डिवाइस को स्कैन करते रहते हैं. यह प्रोसेस तब भी चलती रहती है, जब फोन आपकी जेब में होता है और स्क्रीन बंद होती है.

बिना ज्यादा इस्तेमाल के भी बैटरी हो रही खत्म? इस छुपी सेटिंग्स से आगे नहीं होगी ये टेंशन

अक्सर ऐसा होता है कि सुबह फोन को 100 प्रतिशत चार्ज करने के बाद भी दोपहर तक बैटरी जवाब दे देती है. हैरानी की बात ये कि इस दौरान आपने मोबाइल को न के बराबर इस्तेमाल किया, बावजूद इसके बैटरी खत्म हो गई. सच्चाई यह है कि कई बार स्मार्टफोन की कुछ छुपी हुई सेटिंग्स बैकग्राउंड में लगातार चलती रहती हैं और बिना बताए बैटरी को तेजी से खत्म कर देती हैं. आज आपको आपके मोबाइल की एक स्मार्ट सेटिंग के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से आपके मोबाइल की बैटरी बिना इस्तेमाल के कभी खत्म नहीं होगी. 

बैकग्राउंड स्कैनिंग है वजह
स्मार्टफोन में WiFi, Bluetooth और अन्य सेंसर का काम सिर्फ तभी नहीं होता जब आप उन्हें ऑन करते हैं. असल में ये फीचर्स बैकग्राउंड में भी लगातार आस-पास के नेटवर्क और डिवाइस को स्कैन करते रहते हैं. यह प्रोसेस तब भी चलती रहती है, जब फोन आपकी जेब में होता है और स्क्रीन बंद होती है. कमजोर नेटवर्क वाले इलाकों में फोन बार-बार बेहतर सिग्नल खोजने की कोशिश करता है, जिससे बैटरी की खपत और भी तेज हो जाती है. कई बार इसमें मोबाइल डेटा भी खर्च होता है, लेकिन यूजर को इसका अंदाजा तक नहीं लगता.

तो कैसे बचाएं बैटरी?
मोबाइल की बैटरी बचाने के लिए उसे डीप स्लीप मोड पर रखें. डीप स्लीप मोड स्मार्टफोन के लिए आराम की स्थिति जैसा होता है. जब फोन इस्तेमाल में नहीं होता, तो सिस्टम गैरजरूरी ऐप्स और प्रोसेस को अपने आप बंद कर देता है. इससे प्रोसेसर पर दबाव कम पड़ता है और बैटरी धीरे-धीरे खर्च होती है. लेकिन अगर WiFi और Bluetooth scanning जैसी सेटिंग्स चालू रहती हैं, तो फोन पूरी तरह डीप स्लीप मोड में नहीं जा पाता. 

Android में कैसे करें डीप स्लीप मोड?
Android स्मार्टफोन की Settings में जाकर Location सेक्शन खोलने पर Location Services का विकल्प मिलता है. यहां WiFi Scanning और Bluetooth Scanning जैसी सेटिंग्स मौजूद होती हैं, जो बैकग्राउंड में नेटवर्क सर्च करती रहती हैं. इन्हें बंद करने के बाद फोन बिना जरूरत के स्कैनिंग करना बंद कर देता है यानी बैटरी कम खर्च होती है. 

iPhone में कैसे करें डीप स्लीप मोड?
iPhone की Settings में जाकर Privacy and Security सेक्शन खोलने के बाद Location Services पर जाना होता है. यहां नीचे System Services का ऑप्शन मिलता है, जिसमें Networking and Wireless नाम की सेटिंग होती है. इसे बंद करने से बैकग्राउंड में होने वाली नेटवर्क स्कैनिंग रुक जाती है. खास बात यह है कि इस सेटिंग को ऑफ करने के बाद भी WiFi और Bluetooth सामान्य रूप से काम करते रहते हैं, बस बैटरी का बेवजह नुकसान रुक जाता है.

