Bank Open or Closed Today: आज 13 दिसंबर को बैंक खुले हैं या बंद? घर से निकलने से पहले फटाफट चेक कर लें

Bank Open or Close Today: आप ऐसे किसी कन्फ्यूजन में न रहें और परेशान न हों, इसके लिए ये जानना जरूरी है कि आज बैंक खुला है या बंद. घर से निकलने से पहले आपको ये बात पता हो तो आप बेवजह की परेशानी से बच सकते हैं. आज 13 दिसंबर, शनिवार को बैंक खुला है या बंद... इस बारे में जान लेते हैं. 

Bank Open or Close Today: 13 दिसंबर को बैंक खुला है या बंद?

Bank Open or Close Today: डिजिटल इंडिया में पैसों से जुड़ी लेनदेन काफी आसान हो गई है और ट्रांजैक्‍शन समेत कई सारे काम बिना बैंक गए भी हो जाते हैं. मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई ने जिंदगी आसान कर दी है. बावजूद इसके मोटा अमाउंट भेजने, पासबुक अपडेट कराने, अलग-अलग तरह के अकाउंट्स खुलवाने, पेंशन से जुड़े कामों वगैरह के लिए बैंक जाना जरूरी होता है. बहुत से लोग सोमवार से शुक्रवार तक बिजी रहते हैं और बैंक से जुड़े काम निबटाने के लिए शनिवार का दिन चुनते हैं. कई बार ऐसा होता है कि आप शनिवार को घर से निकले हों, बैंक पहुंचे हों, लेकिन वहां ताला लटका मिला हो! जानकारी के अभाव में आपका जाना बेकार हो जाता है. कई बार ऐसा भी होता है कि आप मान बैठते हैं कि शनिवार को बैंक बंद हो और आप अपना काम करवाने जाते ही नहीं हैं. लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि बैंक तो खुला था. 

आज 13 दिसंबर को बैंक खुला है या बंद 

आज 13 दिसंबर को महीने का दूसरा शनिवार है और केंद्रीय बैंक RBI की गाइडलाइन के अनुसार, रविवार के अलावा महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं. यानी आज 13 दिसंबर 2025 को देशभर में बैंक बंद रहेंगे. कल 14 दिसंबर को रविवार है, इसलिए कल भी बैंक बंद रहेंगे. यानी बैंक से जुड़े कामकाज के लिए आपको सोमवार 15 दिसंबर का इंतजार करना होगा. आप सोमवार को बैंक से जुड़े काम करा सकेंगे. 

हालांकि ऐसा नहीं है कि अगले शनिवार यानी 20 दिसंबर को भी बैंक बंद रहेंगे. सोमवार से शुक्रवार तक अगर आप नहीं जा पा रहे हों तो अगले शनिवार को जा सकते हैं. कारण कि RBI की गाइडलाइन के अनुसार, महीने के पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को बैंक खुले रहते हैं. 

इस महीने और कब-कब बंद रहेंगे बैंक

  • 18 दिसंबर: गुरु घासीदास जयंती के कारण छत्तीसगढ़ में बैंकों में छुट्टी रहेगी
  • 18 दिसंबर: यू सोसो थम की पुण्यतिथि की वजह से मेघालय में बैंकों की छुट्टी रहेगी
  • 19 दिसंबर: गोवा मुक्ति दिवस को लेकर गोवा में बैंक बंद रहेंगे
  • 24 दिसंबर: इस दिन क्रिसमस ईव को लेकर मेघालय और मिजोरम के बैंकों में छुट्टी रहेगी
  • 25 दिसंबर: क्रिसमस की वजह से  दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे
  • 26 दिसंबर: मेघालय, मिजोरम और तेलंगाना में क्रिसमस सेलिब्रेशन के चलते बैंक बंद रहेंगे 
  • 26 दिसंबर: शहीद उधम सिंह जयंती  की छुट्टी के चलते हरियाणा के बैंक बंद रहेंगे  
  • 27 दिसंबर: गुरु गोबिंद सिंह जयंती को लेकर हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बैंकों की छुट्टी रहेगी
  • 30 दिसंबर: यू कियांग नांगबाह दिवस के कारण मेघालय में और तामु लोसर की वजह से सिक्किम में बैंक बंद रहेंगे
  • 31 दिसंबर: नए साल की पूर्व संध्‍या को लेकर मिजोरम और मणिपुर में बैंकों की छुट्टी रहेगी

इन शनिवार और रविवार को भी बंद रहेंगे बैंक  

  • 13 दिसंबर: महीने के दूसरे शनिवार होने के चलते बैंक बंद रहेंगे  
  • 14 दिसंबर: रविवार यानी साप्‍ताहिक अवकाश के चलते बैंक बंद रहेंगे  
  • 21 दिसंबर: इस दिन भी रविवार होने के चलते बैंकों में छुट्टी रहेगी 
  • 27 दिसंबर: महीने का चौथा शनिवार होने के चलते बैंकों में छुट्टी रहेगी  
  • 28 दिसंबर: इस तारीख को भी रविवार का अवकाश रहेगा और बैंक बंद रहेंगे  
