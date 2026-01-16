Bank Holiday Today: आज 16 जनवरी को आपके शहर में बैंक खुला है या बंद? फटाफट चेक करें लें RBI की हॉलिडे लिस्ट

Bank Holiday On January 16 : त्योहारों का मौसम चल रहा है. इसी बीच बैंक से जुड़े काम भी अटके हुए हैं बहुत से लोग सुबह घर से निकलने से पहले यही सोच रहे हैं कि आज बैंक खुला रहेगा या बंद. ऐसे में बिना जानकारी के ब्रांच पहुंचना परेशानी बढ़ा सकता है इसलिए बैंक जाने से पहले जान लें कि आज आपके शहर में बैंक खुला है या नहीं.

आज 16 जनवरी को बैंक खुला है या बंद?

भारतीय रिजर्व बैंक की जनवरी 2026 की बैंक हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक, आज 16 जनवरी शुक्रवार को देश के कुछ राज्यों में बैंक बंद हैं, जबकि कई जगह बैंक सामान्य रूप से खुले हुए हैं. यानी आज की छुट्टी पूरे देश के लिए नहीं है बल्कि राज्य के हिसाब से है.

आज किन राज्यों में बैंक बंद रहेंगे?

आज 16 जनवरी को तमिलनाडु में तिरुवल्लुवर दिवस की वजह से बैंक बंद हैं.

चेन्नई समेत पूरे राज्य में ब्रांच से जुड़ा काम नहीं होगा .

इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कनुमा त्योहार के चलते आज बैंकिंग सेवाएं बंद रहेंगी.

पुडुचेरी में भी स्थानीय छुट्टी रहने की संभावना है.

इन राज्यों में आज खुले रहेंगे बैंक

अगर आप महाराष्ट्र, दिल्ली ,उत्तर प्रदेश, बिहार ,मध्य प्रदेश, राजस्थान या पंजाब में हैं तो राहत की बात है. आज यहां बैंक खुले रहेंगे और सामान्य कामकाज होगा, हालांकि फिर भी ब्रांच जाने से पहले अपने नजदीकी बैंक से कन्फर्म कर लेना बेहतर रहेगा.

आरबीआई कैसे तय करता है बैंक की छुट्टियां

आरबीआई बैंक छुट्टियों को अलग अलग कैटेगरी में तय करता है. यह छुट्टियां नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और राज्य के स्थानीय त्योहारों के आधार पर होती हैं. हर राज्य की परंपरा और त्योहार अलग होते हैं .इसलिए जरूरी नहीं कि एक राज्य में बैंक बंद हो तो पूरे देश में भी बंद हों.

तमिलनाडु में लगातार चार दिन बैंक बंद

दक्षिण भारत खासकर तमिलनाडु में इस हफ्ते बैंक से जुड़े काम करने वालों को ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यहां लगातार चार दिन बैंक बंद रहेंगे. 15 जनवरी को पोंगल, 16 जनवरी को तिरुवल्लुवर डे, 17 जनवरी को उझावर थिरुनाल और 18 जनवरी को रविवार की वजह से बैंक ब्रांच बंद रहेंगी.

जनवरी 2026 में आगे कब-कब बंद रहेंगे बैंक

17 जनवरी को तमिलनाडु में उझावर थिरुनाल के मौके पर बैंक बंद रहेंगे और यह दूसरा शनिवार भी है, इसलिए ब्रांच से जुड़ा कोई काम नहीं होगा.

23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती और सरस्वती पूजा के कारण पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बैंक बंद रहेंगे.

26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है और इस दिन पूरे देश में सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक बंद रहेंगे.

बैंक बंद होने पर भी कर सकते हैं इन सर्विस का इस्तेमाल

भले ही बैंक ब्रांच बंद रहें लेकिन आम लोगों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है. एटीएम से कैश निकालना,यूपीआई से पेमेंट करना ,मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग जैसी सर्विस सामान्य रूप से चलती रहती हैं. NEFT और RTGS भी तय समय के अनुसार काम करते हैं.

बैंक से जुड़ा जरूरी काम है तो क्या करें?

अगर आपको कैश जमा करना है ,चेक से जुड़ा काम है या किसी डॉक्यूमेंट्स के लिए ब्रांच जाना जरूरी है, तो बेहतर होगा कि बैंक हॉलिडे से पहले ही अपना काम निपटा लें. आरबीआई हर महीने बैंक छुट्टियों की लिस्ट जारी करता है इसलिए ब्रांच जाने से पहले एक बार छुट्टी की लिस्ट जरूर चेक करें.