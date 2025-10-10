विज्ञापन
Bank Holiday Today: करवा चौथ के मौके पर आज बैंक खुला है या बंद? घर से निकलने से पहले फटाफट करें चेक

Bank Holiday Today For Karwa Chauth 2025 : चाहें त्योहार हो या छुट्टी, बैंकिंग काम से पहले RBI की हॉलिडे लिस्ट जरूर चेक करें ताकि आपका कोई जरूरी काम अधूरा न रह जाए.

Read Time: 3 mins
Bank Holiday Today: करवा चौथ के मौके पर आज बैंक खुला है या बंद? घर से निकलने से पहले फटाफट करें चेक
Bank Holiday On 10 October For Karwa Chauth 2025: देश में हर रविवार और महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं.
नई दिल्ली:

Bank Holiday on karwa Chauth 2025: त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है. आज 10 अक्टूबर 2025 को  करवा चौथ त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. जिसकी वजह से लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि क्या आज बैंक खुले रहेंगे या बंद (Banks Open or Closed Today). अगर आपके पास बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है, जैसे कैश निकालना, चेक क्लियर कराना या लोन की EMI जमा करना,तो घर से निकलने से पहले ये जरूर जान लें कि आज  आपके शहर में बैंक खुलेंगे या नहीं (Banks Open or NOT Today)? तो चलिए जानते हैं...

करवा चौथ पर बैंक  खुला है या नहीं?

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) हर साल छुट्टियों की लिस्ट जारी करता है, जिसमें बताया जाता है कि किन दिनों में बैंक पूरे देश में बंद रहेंगे और किन राज्यों में क्षेत्रीय छुट्टी होगी. यानी बैंक छुट्टी का निर्धारण आपके राज्य पर निर्भर करता है.  RBI हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, अक्टूबर में कुल 21 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं.

करवा चौथ पर  कहां-कहां बैंक बंद रहेंगे?

RBI की हॉलिडे लिस्ट (RBI Holiday List) के अनुसार, 10 अक्टूबर 2025 को करवा चौथ के मौके पर सिर्फ हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे. यहां सभी शाखाएं बंद रहेंगी.

लेकिन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे बाकी राज्यों में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे और कामकाज सामान्य दिनों की तरह जारी रहेगा. इसलिए अगर आप इन राज्यों में हैं, तो निश्चिंत होकर अपने बैंकिंग काम आज निपटा सकते हैं. 

अक्टूबर के महीने में  त्योहारों की भरमार  है. ऐसे में बैंक छुट्टियों का खास ध्यान रखना जरूरी है. ऐसे में करवा चौथ से लेकर दीवाली तक इस महीने के बाकी दिन कहां-कहां बैंक बंद (Bank Holidays October 2025) रहने वाले हैं ये भी जान लीजिए..

अक्टूबर में बैंक कब-कब रहेंगे बंद?

  • 10 अक्टूबर: हिमाचल प्रदेश में करवाचौथ के कारण बैंक बंद रहेंगे
  • 18 अक्टूबर: असम में कटि बिहू के अवसर पर बैंक हॉलिडे है
  • 20 अक्टूबर: दिवाली, नरक चतुर्दशी और काली पूजा के लिए कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे
  • 21 अक्टूबर: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, मणिपुर, जम्मू और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे
  • 22 अक्टूबर: गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और कई राज्यों में दिवाली व गोवर्धन पूजा की छुट्टी है
  • 23 अक्टूबर: भाईदूज, चित्रगुप्त जयंती और निंगोल चक्कौबा के कारण कुछ राज्यों में बैंक बंद रहेंगे
  • 27-28 अक्टूबर: बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में छठ पूजा की छुट्टी है
  • 31 अक्टूबर: गुजरात में सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती पर बैंक बंद रहेंगे

इसके अलावा पूरे देश में हर रविवार और महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद  (Bank Holiday in India) रहते हैं.

डिजिटल बैंकिंग सर्विस रहेंगी चालू

अगर आपकी ब्रांच बंद है तो परेशान होने की जरूरत नहीं. UPI, नेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप के जरिए आप आसानी से पेमेंट, ट्रांसफर या बिल भुगतान कर सकते हैं. यानी बैंक हॉलिडे के बावजूद डिजिटल बैंकिंग पूरी तरह चालू रहेगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

Karwa Chauth 2025, Bank Holiday Today, Karwa Chauth Bank Holiday
