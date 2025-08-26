⁠Bank Holiday 2025: 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के मौके पर बैंक खुले रहेंगे या बंद? देखें RBI की हॉलीडे लिस्ट

गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi 2025) साल का एक बड़ा त्योहार है और इस दिन कई जगहों पर धूमधाम रहती है. लेकिन हर साल की तरह लोगों के मन में यह सवाल भी रहता है कि आखिर इस दिन बैंक खुले रहेंगे या बंद (Banks Open or Closed) रहेंगे. अगर आपके पास कोई जरूरी बैंक का काम है तो पहले से ही ये जान लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

ऐसा इसलिए क्योंकि RBI की छुट्टियों की लिस्ट (RBI bank holiday list 2025) हर जगह एक जैसी नहीं होती. यानी कुछ शहरों में बैंक बंद होंगे और कुछ जगहों पर खुले रह सकते हैं. ऐसे में आपके बैंक ब्रांच में 27 अगस्त में कामकाज होगा या नहीं ये चेक कर लें.

गणेश चतुर्थी पर बैंक कहां-कहां बंद ?

इस साल गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi 2025 Bank Holidays) 27 अगस्त, बुधवार को मनाई जाएगी. RBI की अगस्त 2025 की छुट्टियों की लिस्ट के हिसाब से इस दिन कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे. अहमदाबाद, मुंबई, नागपुर, बेलापुर, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, भुवनेश्वर, पणजी और विजयवाड़ा में 27 अगस्त को बैंक बंद रहेंगे.

आज यानी यानी मंगलवार,26 अगस्त को बैंक खुले रहेंगे क्योंकि इस दिन छुट्टी नहीं दी गई है. इसलिए अगर आपके पास कोई जरूरी काम है तो फटाफट निपटा सकते हैं.

अगस्त में और कब-कब है बैंक की छुट्टियां?

गणेश चतुर्थी के अगले दिन 28 अगस्त को भी बैंक की छुट्टी (bank holiday August 28)रहेगी लेकिन यह सिर्फ कुछ राज्यों में लागू होगी. ओडिशा में नुआखाई त्योहार और गोवा में गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन की वजह से बैंक बंद रहेंगे. इसके अलावा 31 अगस्त को रविवार होने की वजह से देशभर के सभी बैंकों में छुट्टी रहेगी.

डिजिटल सर्विसेज रहेंगी चालू

गणेश चतुर्थी पर भले ही कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे लेकिन डिजिटल बैंकिंग पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. आप आसानी से UPI, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप्स और एटीएम से पैसे निकालने या ट्रांजैक्शन करने जैसी सुविधाएं इस्तेमाल कर पाएंगे.

बैंक जाने से पहले चेक कर लें छुट्टियों की लिस्ट

RBI हर साल बैंक की छुट्टियों की लिस्ट (RBI Holiday List) जारी करता है ताकि ग्राहक पहले से अपना जरूरी काम प्लान कर सकें. हर राज्य में छुट्टियां अलग होती हैं, इसलिए यह जानना जरूरी है कि आपके शहर में किस दिन बैंक बंद रहेगा. अगर आप लोन की EMI भरने, चेक क्लियर कराने या कैश निकालने जैसे काम के लिए बैंक जाने वाले हैं तो छुट्टियों की लिस्ट (RBI holiday list August 2025) चेक करके ही जाएं.