5 साल से छोटे बच्चों का आधार कार्ड कैसे बनवाएं? जान लें ये आसान तरीका, घर बैठे हो जाएगा काम

Baal Aadhaar Card: भारत में आधार कार्ड (Aadhar Card) एक जरूरी डॉक्यूमेंट हैं. चाहे फिर किसी सरकारी योजना का फायदा उठाना हो या किसी स्कूल में एडमिशन कराना हो. आज हर जगह आधार कार्ड मांगा जाता है. इसलिए 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी आधार कार्ड जारी किया जाता है, जिसे बाल आधार कहा जाता है. इसके लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं वो हम आज आपको बताएंगे.

बाल आधार के लिए फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन जरूरी नहीं

बाल आधार कार्ड या ब्लू आधार कार्ड (Blue Aadhaar Card) 5 साल या उससे कम उम्र के बच्चों के लिए जारी किया जाता है. यह एक रेगुलर आधार कार्ड की तरह ही होता है, जिसमें बच्चे की बायोमेट्रिक (Biometric) और डेमोग्राफिक (Demographic) जानकारी को एक यूनिक 12-अंकों की आइडेंटिफिकेशन नंबर से जोड़ा जाता है. हालांकि, बच्चे की उम्र कम होने की वजह से बाल आधार के लिए उनके फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन नहीं लिए जाते हैं.

ब्लू आधार कार्ड के फायदे

अगर आप अपने बच्चे का ब्लू आधार कार्ड बनवा लेते हैं तो इसके कई फायदे मिलते हैं. जैसे कई गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम और स्कोलरशिप के लिए आधार कार्ड की जरूरत होती है. ब्लू आधार का इस्तेमाल स्कूल में एडमिशन या वैक्सीनेशन कराने के लिए अप्लाई करते समय भी आइडेंटिटी और एड्रेस यानी पते के वेरिफिकेशन के लिए किया जा सकता है.

बाल आधार कार्ड के लिए ऐसे करें आवेदन (How to apply for Baal Aadhar Card)

बाल आधार कार्ड के लिए आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं.

स्टेप 1- इसके लिए सबसे पहले ऑफिशियल UIDAI वेबसाइट (https://uidai.gov.in/) पर जाएं.

स्टेप 2- फिर 'My Aadhaar' सेक्शन में जाकर 'बुक एन अपॉइंटमेंट' पर क्लिक करें.

स्टेप 3- 'New Aadhaar' का ऑप्शन चुनें और अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा एंटर करें.

स्टेप 4- 'Relationship with Head of Family' के अंतर्गत 'Child (0-5 years)' का ऑप्शन चुनें.

स्टेप 5 -अपने बच्चे के बारे में आवश्यक जानकारी भरने के बाद अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर अपॉइंटमेंट बुक कर लें.

स्टेप 6 -अपॉइंटमेंट के दिन बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे के माता-पिता के आधार कार्ड की कॉपी और रेफरेंस नंबर लेकर उस आधार सेवा केंद्र जहां आपने अपॉइंटमेंट बुक की है जाना होगा.

स्टेप 7 - सभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद माता-पिता की बायोमेट्रिक जानकारी लेकर बच्चे का आधार कार्ड लिंक किया जाएगा.

स्टेप 8- सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया जाएगा, जिसकी मदद से आप एप्लीकेशन का स्टेटस जान सकते हैं.