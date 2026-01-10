HDFC बैंक ने अपने डेबिट कार्ड होल्डर्स के लिए कॉम्प्लिमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का तरीका बदल दिया है. बैंक ने हाल ही में (10 जनवरी, 2026 से) सिंपल कार्ड स्वाइप की जगह वाउचर-बेस्ड सिस्टम शुरू किया है. इसका मतलब है कि HDFC बैंक डेबिट कार्ड से फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस फैसिलिटी पाने का प्रोसेस अब केवल खर्च की शर्त पूरी करने पर ही नहीं, बल्कि SMS या ईमेल से भेजे गए डिजिटल वाउचर को क्लेम करने पर भी निर्भर करेगा.

आपके लिए क्या कुछ बदल गया?

HDFC बैंक के मुताबिक, जिन कस्टमर्स ने हर तीन महीने में 10,000 रुपये खर्च करने का क्राइटेरिया पूरा किया है, उन्हें 2-3 वर्किंग दिनों के अंदर उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल ID पर एक मैसेज या ईमेल मिलेगा. इसमें उनका लाउंज एक्सेस वाउचर क्लेम करने का लिंक होगा.

HDFC बैंक कस्टमर को उस लिंक पर क्लिक करके वाउचर क्लेम करना होगा. क्लेम करने के बाद 12-18 अंकों का वाउचर कोड रजिस्टर्ड ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा. कॉम्प्लिमेंट्री एक्सेस पाने के लिए एयरपोर्ट लाउंज में एंट्री के समय यह वाउचर कोड दिखाना होगा.

इससे पहले जो कस्टमर हर तीन महीने में 5,000 रुपये खर्च करने का क्राइटेरिया पूरा करते थे, वे अगले क्वार्टर में एयरपोर्ट लाउंज बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल होते थे. इसके लिए उन्हें बस लाउंज में फिजिकल डेबिट कार्ड स्वाइप करना होता था.

HDFC बैंक लाउंज वाउचर कैसे क्लेम करें?

स्टेप 1: HDFC बैंक डेबिट कार्ड कस्टमर्स को 10,000 रुपये का तिमाही खर्च का क्राइटेरिया पूरा करने पर लाउंज वाउचर क्लेम करने के लिए एक लिंक के साथ मैसेज या ईमेल मिलेगा.

HDFC बैंक लाउंज वाउचर की वैलिडिटी क्या है?

HDFC बैंक लाउंज वाउचर की वैलिडिटी उसके बनने की तारीख से अगले क्वार्टर के आखिर तक होगी. एक क्वार्टर में कॉम्प्लिमेंट्री लाउंज एक्सेस की संख्या आपके HDFC बैंक डेबिट कार्ड के वेरिएंट पर निर्भर करेगी. इस दौरान Millennia, Times और GIGA के लिए प्रति तिमाही कॉम्प्लिमेंट्री लाउंज विजिट 1 है, जबकि Platinum और Business के लिए संख्या 2 एवं Infiniti के लिए 4 है.