विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

CM योगी का बड़ा ऐलान: यूपी के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पत्रकार समाज की आवाज उठाते हैं, लेकिन जब वे खुद बीमार पड़ते हैं तो उनकी मदद के लिए बहुत कम लोग आगे आते हैं. इस स्थिति को देखते हुए सरकार उन्हें कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा से जोड़ना चाहती है.

Read Time: 2 mins
Share
CM योगी का बड़ा ऐलान: यूपी के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा
UP News: पत्रकारों को मिलेगा पहचान और सुरक्षा का लाभ

UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने पत्रकारों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. सोमवार को गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि राज्य सरकार मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा देने की दिशा में काम कर रही है. इस पहल का उद्देश्य पत्रकारों को बेहतर सुरक्षा और सुविधा प्रदान करना है, ताकि वे बिना चिंता के अपना काम कर सकें. 

पत्रकारों को मिलेगा पहचान और सुरक्षा का लाभ

सीएम योगी ने कहा कि सही और जिम्मेदार पत्रकारों को मान्यता प्रमाणपत्र और आई-कार्ड दिया जाएगा. इससे उनकी पहचान स्पष्ट होगी और उन्हें कहीं भी काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी. साथ ही, सरकार के लिए भी यह आसान होगा कि वह ऐसे पत्रकारों को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ सके.

कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा की तैयारी

मुख्यमंत्री ने बताया कि पत्रकार अक्सर समाज की आवाज उठाते हैं, लेकिन जब वे खुद किसी समस्या में होते हैं, खासकर बीमारी के समय, तो उनकी मदद के लिए बहुत कम लोग आगे आते हैं. इस स्थिति को बदलने के लिए सरकार उन्हें कैशलेस इलाज की सुविधा देना चाहती है. गोरखपुर में इसके लिए प्रेस क्लब के माध्यम से एक व्यवस्था भी तैयार की गई है.

यह भी पढ़ें- अगर कोई घर के आगे गाड़ी खड़ी करता है, तो आपके अधिकार क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट के वकील से जानिए

सभी प्रकार के पत्रकारों को जोड़ने की योजना

सीएम योगी ने कहा कि बड़े मीडिया संस्थानों से जुड़े पत्रकारों को तो सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो इनसे वंचित रह जाता है. सरकार का प्रयास है कि सभी पत्रकारों को एक मंच पर लाकर बेहतर व्यवस्था बनाई जाए, जिससे हर किसी को समान लाभ मिल सके.

हिन्दी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि यह वर्ष हिन्दी पत्रकारिता के लिए खास है. 30 मई 1826 को 'उदंत मार्तण्ड' नामक पहले हिन्दी अखबार की शुरुआत हुई थी. तब से लेकर आज तक पत्रकारिता ने लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Yogi Adityanath, UP News, Utility News
Get App for Better Experience
Install Now