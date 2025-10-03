Aadhaar Update Fees: आधार अपडेट कराना हुआ महंगा, जानें नाम से लेकर पता तक बदलने के लिए अब कितना लगेगा चार्ज

Aadhaar Update Charges: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार से जुड़ी सभी सर्विस के चार्ज बढ़ा दिए हैं.जिसकी वजह से आधार कार्ड (Aadhaar Card Update 2025) से जुड़े हर छोटे-बड़े काम के लिए अब आपको पहले से ज्यादा चार्ज देना होगा. नए चार्ज 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो गए हैं और यह 30 सितंबर 2028 तक जारी रहेंगे. इतना ही नहीं, UIDAI ने 1 अक्टूबर 2028 से 30 सितंबर 2031 तक के लिए भी चार्ज तय कर दिए हैं.

चलिए जानते हैं अब आधार कार्ड (Aadhaar Update Fees) में बायोमेट्रिक अपडेट यानी फिंगरप्रिंट, आईरिस या फोटो अपडेट कराने से लेकर डेमोग्राफिक अपडेट यानी नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, जन्मतिथि या जेंडर बदलने करने के लिए अब कितना पैसा खर्च करना होगा.

आधार अपडेट रहना अनिवार्य

आधार अपडेट रहना अनिवार्य

आधार आज हर सरकारी और प्राइवेट काम के लिए जरूरी हो चुका है. बैंकिंग, स्कॉलरशिप, सब्सिडी, पेंशन या किसी भी सरकारी सुविधा का फायदा लेने के लिए आधार अपडेट रहना अनिवार्य है.

ऐसे में अगर आपको आने वाले समय में आधार कार्ड में कोई अपडेट (Aadhaar Update Online ) कराना है तो पहले से यह जान लेना बेहतर होगा कि अब इसके लिए कितना खर्च आएगा और किसे फ्री सुविधा मिलेगी.

कितना बढ़ गया आधार कार्ड अपडेट चार्ज

UIDAI ने पहले जो सर्विस 50 रुपये में मिलती थी, अब उसके लिए 75 रुपये देने होंगे. जो सर्विस पहले 100 रुपये की थी, अब 125 रुपये में होगी. इसी तरह 75 रुपये वाली सर्विस का चार्ज बढ़ाकर 90 रुपये कर दिया गया है. वहीं कुछ सर्विस जो अभी 125 रुपये की हैं, 1 अक्टूबर 2028 से 150 रुपये में मिलेंगी.

आधार बायोमेट्रिक अपडेट की सुविधा फ्री, बच्चों को राहत

आधार में बायोमेट्रिक अपडेट यानी फिंगरप्रिंट, आईरिस या फोटो अपडेट कराने पर अब ज्यादातर मामलों में 125 रुपये देने होंगे. लेकिन बच्चों और टीनेजर्स के लिए UIDAI ने राहत दी है.

5 से 7 साल के बच्चों के लिए एक बार बायोमेट्रिक अपडेट फ्री है.

15 से 17 साल की उम्र में भी एक बार फ्री अपडेट की सुविधा है.

7 से 15 साल तक के बच्चों के लिए UIDAI ने 30 सितंबर 2026 तक चार्ज पूरी तरह माफ कर दिए हैं.

इस फैसले का मकसद बच्चों का समय पर बायोमेट्रिक अपडेट कराना आसान बनाना है.

आधार डेमोग्राफिक अपडेट चार्ज में भी बदलाव

अगर आपको अपने आधार में नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, जन्मतिथि या जेंडर बदलना है तो यह डेमोग्राफिक अपडेट कहलाता है.अगर आप इसे बायोमेट्रिक अपडेट के साथ कराते हैं तो चार्ज नहीं लगेगा.लेकिन अगर सिर्फ डेमोग्राफिक अपडेट कराना है तो अब 75 रुपये देने होंगे, जबकि पहले यह 50 रुपये में हो जाता था.

आधार डॉक्युमेंट अपडेट का नया नियम

अगर आप अपने आधार में पहचान और एड्रेस प्रूफ से जुड़े डॉक्युमेंट अपडेट कराना चाहते हैं तो इसके लिए भी चार्ज बढ़ा दिया गया है.

14 जून 2026 तक अगर आप यह अपडेट myAadhaar पोर्टल से करते हैं तो यह बिल्कुल फ्री है.

लेकिन अगर आप आधार एनरोलमेंट सेंटर पर जाकर अपडेट कराते हैं तो अब इसके लिए 75 रुपये देने होंगे.

घर पर आधार सर्विस के लिए भारी चार्ज

UIDAI ने होम एनरोलमेंट सर्विस के लिए भी नया चार्ज तय किया है. अगर आप चाहते हैं कि अधिकारी आपके घर आकर आधार अपडेट करें तो इसके लिए अब 700 रुपये (GST समेत) देने होंगे.

अगर उसी एड्रेस पर एक से ज्यादा लोग आधार अपडेट कराते हैं तो पहले व्यक्ति से 700 रुपये और बाकी हर अतिरिक्त सदस्य से 350 रुपये लिए जाएंगे.

UIDAI का यह फैसला हर आम आदमी को प्रभावित करता है. अगर आपके घर में बच्चे हैं तो समय रहते उनका बायोमेट्रिक अपडेट करवा लें, क्योंकि अभी यह फ्री है. वहीं डॉक्युमेंट या डेमोग्राफिक अपडेट कराने वालों को अब पहले से ज्यादा पैसा खर्च करना होगा.