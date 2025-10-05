विज्ञापन
Aadhaar Update: 6 करोड़ बच्चों के आधार अपडेट अब मुफ्त में होंगे! सरकार ने माफ किया शुल्क, जानिए कब तक है मौका

Aadhaar Update: 6 करोड़ बच्चों के आधार अपडेट अब मुफ्त में होंगे! सरकार ने माफ किया शुल्क, जानिए कब तक है मौका

Free Aadhaar Updation: आधार में बायोमेट्रिक, डेमोग्राफिकल या अन्‍य तरह के अपडेट कराने का चार्ज बढ़ा दिया गया है. 5 साल में हुए पहले बड़े संशोधन में अलग-अलग सेवाओं के लिए शुल्‍क 50 रुपये से 700 रुपये तक तय किया गया है. यानी आधार अपडेशन के लिए आम लोगों को जेब ढीली करनी होगी. वहीं, दूसरी ओर एक अच्‍छी खबर ये है कि आप अपने बच्‍चों का आधार कार्ड बिना कोई चार्ज दिए बिना यानी मुफ्त में अपडेट करा सकते हैं. जी हां! भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट का पूरा शुल्क माफ कर दिया है.

कब तक रहेगी ये सुविधा?

समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, ये शुल्क माफी 1 अक्टूबर, 2025 से शुरू होकर अगले एक साल तक लागू रहेगी. इसका फायदा देश के करीब 6 करोड़ बच्चों को मिलेगा. इस अपडेट के लिए अभी तक 125 रुपये का शुल्क देना पड़ता था. लेकिन अब एक साल तक यह पूरी तरह से मुफ्त है. 

बच्चों का आधार अपडेशन जरूरी 

5 साल से कम उम्र: इन बच्चों का आधार बनवाते समय उनकी उंगलियों के निशान (फिंगरप्रिंट) या आंखों की पुतली (आईरिस) का स्कैन नहीं लिया जाता, क्योंकि इन उम्र में ये पूरी तरह विकसित नहीं होते.

5 साल पूरे होने पर: जब बच्चे की उम्र 5 साल हो जाती है, तो उसके आधार में उंगलियों के निशान, आंखों की पुतली और नई फोटो डलवाना जरूरी होता है. इसे ही मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) कहते हैं.

15 से 17 साल की उम्र में: इस उम्र में दूसरी बार आधार का बायोमेट्रिक अपडेट कराना जरूरी होता है.

तो अब क्या करें बच्‍चों के माता-पिता?

UIDAI का कहना है कि ये फैसला जनहित में लिया गया है. इससे माता-पिता को आसानी होगी और हर बच्चे का आधार सही और अप टू डेट रहेगा. अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल या 15 साल के आसपास है, तो आप अगले एक साल के भीतर उसका आधार अपडेट निःशुल्क करा सकते हैं. नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर इसकी जानकारी लें.

आधार अपडेट रहना अनिवार्य

आधार आज हर सरकारी और प्राइवेट काम के लिए जरूरी हो चुका है. बैंकिंग, स्कॉलरशिप, सब्सिडी, पेंशन या किसी भी सरकारी सुविधा का फायदा लेने के लिए आधार अपडेट (Aadhaar Card Update) आधार आज हर सरकारी और प्राइवेट काम के लिए जरूरी हो चुका है. बैंकिंग, स्कॉलरशिप, सब्सिडी, पेंशन या किसी भी सरकारी सुविधा का फायदा लेने के लिए आधार अपडेट रहना अनिवार्य है. रहना अनिवार्य है.

ऐसे में अगर आपको आने वाले समय में आधार कार्ड में कोई अपडेट (Aadhaar Update Online ) कराना है तो पहले से यह जान लेना बेहतर होगा कि अब इसके लिए कितना खर्च आएगा और किसे फ्री सुविधा मिलेगी.

