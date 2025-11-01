विज्ञापन
Aadhaar Update: आधार से जुड़े इन 3 बदलावों ने जिंदगी आसान कर दी! घर बैठे अपडेट, KYC आसान... तीसरे के बारे में अंदर पढ़ें

Aadhaar Card New Rules: बैंकों और अन्‍य वित्तीय संस्थानों के लिए KYC यानी Know Your Customer (अपने ग्राहक को जानें) प्रक्रिया को बहुत सरल कर दिया गया है. आप आधार OTP वेरिफिकेशन के जरिये अपनी KYC प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

  • आधार कार्ड के नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर को अब घर बैठे ऑनलाइन अपडेट किया जा सकेगा
  • आधार अपडेशन का नया फीस स्‍ट्रक्‍चर थोड़ा महंगा तो है, लेकिन बच्‍चों और किशोरों के लिए चार्जेस फ्री है
  • बैंकों में आधार OTP वेरिफिकेशन और वीडियो KYC के माध्यम से KYC प्रक्रिया को तेज, और आसान बना दिया गया है
Aadhaar Update New Rules: आधार कार्ड (Aadhaar Card) को लेकर आज यानी 1 नवंबर, 2025 से लागू हो रहे बदलावों ने आपके लिए काफी कुछ आसान कर दिया है. आधार अपडेट कराने (Aadhaar Updation) के लिए अब आपको आधार केंद्र (Aadhaar Center) पर लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी. आधार केंद्र ढूंढने तक की जरूरत नहीं होगी. घर बैठे आप अपना नाम, पता, (Name, Address) जन्‍मतिथि (Date of Birth )या मोबाइल नंबर  (Mobile Number) अपडेशन जैसे काम कर सकेंगे. पहले मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहने के चलते आधार कार्ड अपडेट करना मुश्किल हो जाता था, अब चूंकि मोबाइल नंबर ही घर बैठे अपडेट हो सकेगा तो बाकी चीजें भी आसान हो जाएगी. है न, कमाल की बात?

यही नहीं, अभी और सुनिए... आधार अपडेशन के फीस स्‍ट्रक्‍चर के बारे में जान लेना जरूरी है. दरें नीचें बताएंगे.  ये थोड़ा महंगा हुआ है, लेकिन अच्‍छी बात ये है कि बच्‍चों  और किशोरों के लिए बायोमीट्रिक अपडेट के लिए 1 रुपये भी खर्च नहीं करना होगा. ये बिल्‍कुल फ्री है. 

और सुन लीजिए, KYC का सिरदर्द भी दूर हो जाएगा. UIDAI ने ये प्रक्रिया बेहद आसान कर दी है. सबकुछ यहां नीचे विस्‍तार से भी बताएंगे. आप बस स्‍क्रॉल करते जाइए और आराम से पूरी खबर पढ़ लीजिए. 

बदलाव नंबर 1: ऑनलाइन आधार अपडेशन आसान 

आधार में पहले कुछ अपडेट कराने के लिए या किसी सुधार के लिए आधार सेवा केंद्र जाना जरूरी होता था. अब ये काम ऑनलाइन हो जाएगा. कंप्‍यूटर या लैपटॉप है तो उस पर, और न हो तो मोबाइल है न जी! टेंशन किस बात की! 

UIDAI की वेबसाइट पर जाना है, या गूगल पर सर्च करना है- Aadhaar Update/आधार अपडेट.... स्‍क्रीन पर जो लिंक्‍स आएंगे, उनमें से UIDAI के इस वाले लिंक (https://uidai.gov.in/hi/my-aadhaar-hi/update-your-aadhaar-hi.html) पर क्लिक कर देना है. 

ये वाला पेज सामने खुल जाएगा. बस आपको प्रोसेस फॉलो करते जाना है. 

आप जो जानकारी देंगे (जैसे नाम या पता), उसका सत्यापन, सरकारी दस्तावेजों जैसे PAN कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड से अपने आप हो जाएगा. इस तेज और सुरक्षित प्रक्रिया से आपका काम बेहद आसान हो जाएगा.  

नया फीस स्‍ट्रक्‍चर भी जान लीजिए 

  • नाम, पता या मोबाइल नंबर अपडेट करने की फीस: 75 रुपये
  • फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन या फोटो अपडेट करने की फीस: 125 रुपये
  • 14 जून 2026 तक ऑनलाइन डॉक्युमेंट अपडेशन: फ्री (Free)
  • 15 जून 2026 से सेवा केंद्र पर अपडेशन चार्ज: 75 रुपये 
  • आधार रीप्रिंट (प्रिंटेड कॉपी) के लिए चार्ज: 40 रुपये
  • होम सर्विस: पहले व्यक्ति के लिए चार्ज: 700 रुपये 
  • उसी पते पर अतिरिक्त व्यक्ति का चार्ज: 350 रुपये

राहत: 5 से 7 वर्ष के बच्‍चों और 15 से 17 वर्ष के किशोरों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट फ्री में होगा. 

बदलाव नंबर 2: आधार-पैन लिंक कराना अनिवार्य

जैसा कि सरकार लंबे समय से कहती चली आ रही है, हर पैन कार्डधारक को अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है. आपके पास 31 दिसंबर 2025 तक का समय है. यानी आपके पास आज की तारीख से पूरे 2 महीने बचे हुए हैं. 

अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और आप उसे किसी वित्तीय या टैक्स से जुड़ी प्रक्रिया में उपयोग नहीं कर पाएंगे. बदलावों के मुताबिक, नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय भी अब आधार सत्यापन आवश्यक होगा.

बदलाव नंबर 3: बैंकों में आधार KYC प्रक्रिया आसान 

अब बैंकों और अन्‍य वित्तीय संस्थानों के लिए KYC यानी Know Your Customer (अपने ग्राहक को जानें) प्रक्रिया को बहुत सरल कर दिया गया है. आप आधार OTP वेरिफिकेशन के जरिये अपनी KYC प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. आप वीडियो KYC के जरिये भी ऐसा कर सकते हैं, जबकि आमने-सामने (Face-to-face) वेरिफिकेशन की प्रक्रिया तो है ही. कुल मिलाकर ये पूरी प्रक्रिया तेज और पेपरलेस होगी.

