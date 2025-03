Aadhaar Update: आधार में नाम, पता, मोबाइल नंबर कितनी बार बदल सकते हैं? जान लीजिए ये जरूरी बात

Aadhaar Card Update Rules: सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला आधार कार्ड (Aadhaar Card) आज के समय में एक जरूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है. इसकी अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है कि इसके बगैर किसी सरकारी योजना का लाभ तो दूर आप सिम कार्ड भी नहीं खरीद सकते. स्कूल एडमिशन से लेकर बैंक में अकाउंट खुलवाने तक हर जगह आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है. आप हर उस जगह पर इस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर ID प्रूफ की जरूरत पड़ती है.

आधार कार्ड में सारी जानकारी सही से अपडेट होना भी बहुत जरूरी है. यानी इसमें नाम से लेकर एड्रेस तक, सारी डिटेल सही होनी चाहिए. लेकिन कई बार अनजाने में आधार कार्ड बनवाते समय लोगों से कुछ गलतियां हो जाती हैं. हालांकि UIDAI जानकारियों को अपडेट (Aadhaar Update Rules) करने की सुविधा भी देता है.

क्या आपको पता है कि आधार कार्ड में अगर आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, घर का पता, जेंडर आदि को अपडेट करना हो तो, इसके लिए अलग अलग लिमिट तय (Aadhaar Update Limit) की गई हैं. जैसे कुछ जानकारियां आप कितनी भी बार अपडेट करा सकते हैं, उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, वहीं कुछ जानकारियों को आप सिर्फ एक बार ही अपडेट कर सकते हैं. चलिए जानते हैं कि आप किन जानकारियों को कितनी बार अपडेट कर सकते हैं.

घर का पता (Aadhaar Card Address Change Online)

मान लीजिए आधार कार्ड बनवाते समय आप जहां रह रहे थे वहां अब नहीं रह रहे हैं. ऐसे में आप आसानी से आधार कार्ड पर घर का पता अपडेट (Change Address in Aadhaar), कर सकते हैं. लोगों के घर का पता बदलता रहता है, किराए पर रहने वाले लोग अक्सर एक दो साल में घर बदल लेते हैं. वहीं कई बार लोग घर क्या शहर भी बदल लेते हैं, इसलिए घर का पता अपडेट (Aadhaar Address Update Process) करने के लिए कोई लिमिट नहीं रखी गई है. यानी आप आधार कार्ड में एड्रेस कितनी भी बार बदल सकते हैं.

मोबाइल नंबर (Aadhaar Mobile Number Update)

अगर आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर गलत हो गया है या फिर आपने अपना मोबाइल नंबर (Change Phone Number in Aadhaar) बदल दिया है, तो आप इसे आसानी से अपडेट करा सकते हैं. UIDAI आपको अपने आधार में फोन नंबर को कितनी भी बार अपडेट (Aadhaar Mobile Number Update) करने की सुविधा देता है. घर के पते की ही तरह मोबाइल नंबर के आधार में बदलवाने(Update Aadhaar Mobile Number) के लिए कोई लिमिट नहीं है.

नाम और डेट ऑफ बर्थ (Aadhaar Name & DOB Update)

आधार कार्ड में आप अपने नाम को अपडेट (Aadhaar Name Update)कर सकते हैं, लेकिन UIDAI आधार में नाम बदलने (Aadhaar Name Change Process)के लिए सिर्फ 2 मौके ही देता है. यानी आप अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ दो बार ही अपना नाम बदल (Aadhaar Name Correction) कर सकते हैं.इसी तरह अगर आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है तो आप इसे भी बदल (Change DOB in Aadhaar)सकते हैं, लेकिन इसे सिर्फ एक बार ही अपडेट (Aadhaar DOB Update) किया जा सकता है.

कौन सी जानकारी ऑनलाइन-ऑफलाइन होगी अपडेट

आप आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किन जानकारियों को आप घर बैठे ऑनलाइन अपडेट (Aadhaar Update Online) कर सकते हैं और किनके लिए आपको आधार केंद्र जाना होगा.

अपने घर का पता, नाम, जन्मतिथि या जेंडर में अपडेट करना है तो इसे आसानी से ऑनलाइन किया जा सकता है. वहीं अगर आपको अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर बदलना है या बायोमेट्रिक डिटेल अपडेट (Fingerprint Update in Aadhaar, Aadhaar Photo Change) करनी हैं, तो इसके लिए आपको आधार सेवा केंद्र (Aadhaar Enrollment Center) जाना होगा.

अगर आपका Aadhaar Card अपडेट नहीं है , तो जल्द से जल्द इसे अपडेट करा लें ,क्योंकि कई सरकारी योजनाओं, बैंकिंग सेवाओं और डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए यह जरूरी है.



