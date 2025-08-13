विज्ञापन
नागरिकता साबित नहीं करता तो किस काम का है आपका AADHAAR कार्ड? आज जान लीजिए जवाब

AADHAAR Card Use: आधार कार्ड को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं, जिनमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये डॉक्यूमेंट अगर नागरिकता या फिर जन्म का प्रमाण नहीं है तो इसका काम क्या है?

आधार कार्ड का कहां होता है इस्तेमाल?

AADHAAR Card Use: आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जिसकी चर्चा खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है. कभी आधार कार्ड को अनिवार्य बताया जाता है कभी इसे पुख्ता दस्तावेज मानने से इनकार कर दिया जाता है. ऐसे में लोगों के बीच लगातार कंफ्यूजन बनी है कि आखिर आधार कार्ड किस काम का है? कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जब आधार में बायोमेट्रिक जानकारी है और ये हर चीज से लिंक है तो इसे क्यों पुख्ता दस्तावेज नहीं माना जा रहा है. आइए आपको इन सवालों का जवाब देते हैं और बताते हैं कि आपका आधार कार्ड किस काम आता है. 

नागरिकता साबित नहीं करता आधार

आधार कार्ड को लेकर ताजा बहस सुप्रीम कोर्ट के बयान ने छेड़ दी है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कह दिया है कि आधार को निर्णायक दस्तावेज नहीं माना जा सकता है. ये नागरिकता का पक्का प्रमाण नहीं हो सकता है. बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन (SIR) को लेकर हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही. इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट अलग-अलग मामलों में यही बात कह चुका है. 

आधार-PAN या वोटर आईडी नहीं तो क्या? जानें कैसे साबित कर सकते हैं अपनी नागरिकता

अपने आधार कार्ड को भी ध्यान से देखेंगे तो उस पर भी आपको साफ-साफ शब्दों में यही बात लिखी दिखेगी. इस पर बोल्ड अक्षरों में लिखा होता है कि 'आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या फिर जन्मतिथि का नहीं. इसका उपयोग सत्यापन के साथ किया जाना चाहिए.'

किस काम का है आधार?

अब सवाल है कि आधार कार्ड से जब पैन और बैंक खाते से लेकर तमाम चीजें लिंक हैं तो ये किस काम का है? दरअसल ये एक ऐसा दस्तावेज है, जिससे किसी इंसान की पहचान होती है. यानी दो इंसानों का एक ही आधार नहीं हो सकता है. इससे ऐसे मामलों में धांधली को रोका जा सकता है, जहां लोग दूसरे के नाम से कोई गलत काम करते हैं. 

  • अगर आपको नया सिम कार्ड लेना है तो आधार कार्ड काम आता है.  इसके लिए आप आधार की डिजिटल कॉपी दे सकते हैं. 
  • आधार कार्ड को आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तमाम सरकारी दफ्तरों में ये मान्य है. 
  • किसी भी तरह की सरकारी योजना के लिए आपका आधार कार्ड होना जरूरी है. इससे लाभ उसी व्यक्ति को मिलता है जिसका नाम योजना में दर्ज है. 
  • एलपीजी सब्सिडी, पेंशन या फिर किसी तरह की स्कॉलरशिप के लिए भी आधार कार्ड जरूरी होता है. 
  • बैंक खाता या फिर किसी भी चीज में केवाईसी के लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ सकती है. 
     
