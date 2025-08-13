नागरिकता साबित नहीं करता तो किस काम का है आपका AADHAAR कार्ड? आज जान लीजिए जवाब

AADHAAR Card Use: आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जिसकी चर्चा खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है. कभी आधार कार्ड को अनिवार्य बताया जाता है कभी इसे पुख्ता दस्तावेज मानने से इनकार कर दिया जाता है. ऐसे में लोगों के बीच लगातार कंफ्यूजन बनी है कि आखिर आधार कार्ड किस काम का है? कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जब आधार में बायोमेट्रिक जानकारी है और ये हर चीज से लिंक है तो इसे क्यों पुख्ता दस्तावेज नहीं माना जा रहा है. आइए आपको इन सवालों का जवाब देते हैं और बताते हैं कि आपका आधार कार्ड किस काम आता है.

नागरिकता साबित नहीं करता आधार

आधार कार्ड को लेकर ताजा बहस सुप्रीम कोर्ट के बयान ने छेड़ दी है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कह दिया है कि आधार को निर्णायक दस्तावेज नहीं माना जा सकता है. ये नागरिकता का पक्का प्रमाण नहीं हो सकता है. बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन (SIR) को लेकर हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही. इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट अलग-अलग मामलों में यही बात कह चुका है.

आधार-PAN या वोटर आईडी नहीं तो क्या? जानें कैसे साबित कर सकते हैं अपनी नागरिकता

अपने आधार कार्ड को भी ध्यान से देखेंगे तो उस पर भी आपको साफ-साफ शब्दों में यही बात लिखी दिखेगी. इस पर बोल्ड अक्षरों में लिखा होता है कि 'आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या फिर जन्मतिथि का नहीं. इसका उपयोग सत्यापन के साथ किया जाना चाहिए.'

किस काम का है आधार?

अब सवाल है कि आधार कार्ड से जब पैन और बैंक खाते से लेकर तमाम चीजें लिंक हैं तो ये किस काम का है? दरअसल ये एक ऐसा दस्तावेज है, जिससे किसी इंसान की पहचान होती है. यानी दो इंसानों का एक ही आधार नहीं हो सकता है. इससे ऐसे मामलों में धांधली को रोका जा सकता है, जहां लोग दूसरे के नाम से कोई गलत काम करते हैं.