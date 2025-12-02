कहीं आपका Aadhaar Card बंद तो नहीं हो गया? ऐसे चेक करें आधार नंबर एक्टिव है या नहीं?

आधार कार्ड आज हर छोटे से बड़े काम के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज बन गया है. बैंक अकाउंट खुलवाना हो, मोबाइल सिम लेना हो, सरकारी योजना का लाभ लेना हो या पहचान का कोई भी काम, हर जगह आधार नंबर की जरूरत पड़ती है. ऐसे में अगर आधार कार्ड गलती से भी बंद हो जाए, तो कई जरूरी काम रुक सकते हैं. हाल में UIDAI ने बताया कि देश में 2 करोड़ से ज्यादा आधार नंबर डिएक्टिव कर दिए गए हैं. यह सुनते ही बहुत से लोग सोच रहे हैं कि कही उनका आधार नंबर भी तो बंद नहीं हो गया.

आधार का स्टेटस चेक करना आसान

अगर आधार डिएक्टिव हो जाए, तो बैंक काम, सब्सिडी, पेंशन, मोबाइल सिम, पहचान से जुड़े सभी काम प्रभावित हो सकते हैं. इसलिए यह जानना जरूरी है कि आपका आधार इस समय चालू है या बंद. अच्छी बात यह है कि आधार का स्टेटस चेक करना बहुत आसान है और सिर्फ कुछ मिनट में पता चल जाता है.

क्यों डिएक्टिव किए गए 2 करोड़ से ज्यादा आधार नंबर?

UIDAI ने यह कदम आधार सिस्टम को साफ और अपडेट रखने के लिए उठाया है. सरकार ने बताया कि जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उनका आधार नंबर बंद किया जा रहा है ताकि उनका गलत इस्तेमाल न हो.

सरकार ने इसके लिए रजिस्ट्रार जनरल, राज्य सरकारों, राशन सिस्टम, सामाजिक सहायता कार्यक्रम जैसी कई एजेंसियों से डेटा लिया है. UIDAI अब बैंकों और बीमा कंपनियों से भी जानकारी लेने की तैयारी में है, ताकि रिकॉर्ड सही और नया बना रहे.

कैसे पता करें कि आपका आधार चालू है या डिएक्टिव?

आधार का स्टेटस चेक करना बहुत ही आसान है. आप मोबाइल या कंप्यूटर से एक मिनट में पता कर सकते हैं कि आधार चालू है या नहीं.

UIDAI की Verify Email/Mobile सर्विस से करें पता

अगर आप UIDAI की वेबसाइट पर आधार नंबर डालकर मोबाइल या ईमेल पर OTP मांगते हैं और OTP तुरंत मिल जाता है, तो इसका मतलब है कि आपका आधार चालू है. अगर OTP नहीं आता या स्क्रीन पर आधार डिएक्टिव लिखा आए, तो आधार बंद हो सकता है.

mAadhaar ऐप से आधार स्टेटस करें चेक

mAadhaar ऐप में लॉगिन करने पर आपकी प्रोफाइल खुल जाती है तो आधार एक्टिव है.

अगर ऐप में लॉगिन ही न हो पाए, तो आधार डिएक्टिव होने की संभावना है.

Resident UIDAI Portal पर सीधे स्टेटस चेक करें

Resident Portal पर आधार नंबर डालते ही यह साफ लिखा मिलता है कि आपका आधार Active है या Deactivated.

UIDAI हेल्पलाइन पर कॉल करके जानें स्टेटस

अगर आप ऑनलाइन चेक नहीं करना चाहते, तो UIDAI के टोल-फ्री नंबर 1947 पर कॉल करके आधार नंबर बताएं. कस्टमर केयर आपको स्टेटस बता देता है.

आधार स्टेटस चेक करना क्यों जरूरी?

आधार हर रोज के काम में लगता है. ऐसे में यह जान लेना अच्छा है कि आपका आधार सही हालत में है या नहीं. अगर गलती से भी आपका आधार डिएक्टिव हो गया, तो कई जरूरी काम अटक सकते हैं.