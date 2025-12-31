विज्ञापन
‘You Won Rs 10 Lakh’ मैसेज से खाली हो रहे लोगों के बैंक अकाउंट, जानिए कैसे बचें इस Scam से

कई बार स्कैमर खुद को सरकारी विभाग या टेलीकॉम कंपनी का अधिकारी बताकर बात करते हैं. वे फर्जी लोगो, प्रोफेशनल भाषा और नकली कस्टमर केयर नंबर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मैसेज और कॉल बिल्कुल असली लगने लगते हैं.

'You Won Rs 10 Lakh' आजकल ज्यादातर लोगों के मोबाइल पर ये मैसेज आ रहा है. कई लोग इसे मस्ती-मज़ाक में खोल भी रहे हैं, जिससे नतीजन उनका बैंक अकाउंट खाली हो रहा है. भारत में तेजी से फैल रहे इस स्कैम के जरिए लोगों की निजी और बैंकिंग जानकारी चुराई जा रही है. सरकारी एजेंसियां भी लगातार चेतावनी दे रही हैं कि ऐसे मैसेज पूरी तरह फर्जी होते हैं, भरोसा न करें. आखिर ये मैसेज कैसे काम कर रहा है चलिए आपको यहां बताते हैं.

दरअसल, यह स्कैम आमतौर पर एक SMS, WhatsApp मैसेज या ऑटोमेटेड कॉल से शुरू होता है. इसमें बताया जाता है कि आपने 10 लाख रुपये का इनाम जीत लिया है. मैसेज में अक्सर किसी टेलीकॉम ऑफर, लकी ड्रॉ या कस्टमर एनिवर्सरी गिफ्ट का जिक्र होता है. खास बात यह होती है कि इसमें कहा जाता है कि आपको जीतने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा, ताकि आपको शक न हो और आप इसे सच मान लें.

जैसे ही यूज़र इस मैसेज का जवाब देता है या दिए गए लिंक पर क्लिक करता है, स्कैमर उससे आधार नंबर, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स या OTP जैसी संवेदनशील जानकारी मांगने लगते हैं. कई मामलों में इनाम रिलीज करने के नाम पर “प्रोसेसिंग फीस” या “टैक्स” जमा करने को भी कहा जाता है, और यहीं से असली ठगी शुरू हो जाती है.

मैसेज में लिखा होता है कि इनाम कुछ घंटों में एक्सपायर हो जाएगा या अगर तुरंत वेरिफिकेशन नहीं किया तो अकाउंट ब्लॉक हो सकता है. इस डर और जल्दबाजी में लोग बिना सोचे-समझे जानकारी दे देते हैं. 

कई बार स्कैमर खुद को सरकारी विभाग या टेलीकॉम कंपनी का अधिकारी बताकर बात करते हैं. वे फर्जी लोगो, प्रोफेशनल भाषा और नकली कस्टमर केयर नंबर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मैसेज और कॉल बिल्कुल असली लगने लगते हैं.

सतर्क रहें
हमेशा याद रखें कि कोई भी असली इनाम बिना किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिए नहीं मिलता. अगर कोई मैसेज में कैश प्राइज का दावा करे, तो उसे तुरंत फर्जी समझें. किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, अपनी निजी जानकारी साझा न करें और OTP किसी को भी न बताएं.

अगर आपको ऐसा मैसेज या कॉल आए, तो उसे अपने टेलीकॉम ऑपरेटर या साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करें. शांत रहना, जानकारी को ऑफिशियल चैनल से वेरीफाई करना और जल्दबाजी में कोई कदम न उठाना ही इस तरह के स्कैम से बचने का सबसे कारगर तरीका है.
 

