Google पर 67 और Do a Barrel Roll लिखते ही नाच रही है स्क्रीन? जानिए इसके पीछे की वजह

Google समय-समय पर ऐसे Easter Eggs लॉन्च करता रहता है ताकि यूज़र्स को एक अलग और मज़ेदार एक्सपीरियंस मिल सके.

Google पर 67 लिखते ही आपकी स्क्रीन कांप रही है. 'Do a Barrel Roll' टाइप करते ही स्क्रीन 360 डिग्री घूमने लगती है. अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो घबराइए मत, क्योंकि ये कोई बग या वायरस नहीं है. कई लोग अपनी स्क्रीन को हिलता देख घबरा रहे हैं. दरअसल, ये एक मजेदार और छिपा हुआ गूगल का फीचर है. गूगल के ऐसे छिपे हुए मजेदार फीचर्स को Easter Eggs कहा जाता है. हाल ही में ऐसे Google Easter Egg सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें सिर्फ '67' सर्च करने से स्क्रीन अजीब तरीके से हिलने लगती है और 'Do a Barrel Roll' लिखते ही स्क्रीन पूरी घूम जाती है. 

67 सर्च करते ही स्क्रीन क्यों हिलती है?
जब आप गूगल सर्च बार में सिर्फ '67' या '6-7' टाइप करके एंटर दबाते हैं, तो अचानक आपकी मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए कांपने या हिलने लगती है. ये Google की तरफ से जानबूझकर डाला गया एक मज़ेदार इफेक्ट है. जिसे लोग अब 'शेकिंग मीम' आदि कह रहे हैं.

'Do a Barrel Roll' सर्च करने पर क्या होता है?
गूगल सर्च में 'do a barrel roll' टाइप करते ही पूरी स्क्रीन 360 डिग्री घूम जाती है. पहली बार देखने पर यह किसी ग्लिच जैसा लगता है, लेकिन असल में यह Google का सबसे पॉपुलर और पुराना मज़ेदार फीचर है. कुछ सेकंड में स्क्रीन फिर से नॉर्मल हो जाती है और कोई नुकसान नहीं होता.

क्या यह फीचर सेफ है?
Google पर 67 और do a barrel roll सर्च करना पूरी तरह से सेफ है. इससे न तो आपका फोन खराब होगा और न ही कोई डेटा डिलीट या लीक होगा. स्क्रीन कुछ सेकंड हिलने के बाद अपने आप नॉर्मल हो जाती है. अगर किसी वजह से स्क्रीन नॉर्मल न लगे, तो बस पेज को रिफ्रेश कर दें या बैक बटन दबा दें, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा. यह फीचर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है और इसका कोई नेगेटिव असर नहीं है.

Google के मज़ेदार फीचर्स
Google समय-समय पर ऐसे Easter Eggs लॉन्च करता रहता है ताकि यूज़र्स को एक अलग और मज़ेदार एक्सपीरियंस मिल सके. इससे यूज़र इंगेजमेंट बढ़ता है और लोग Google को सिर्फ एक सर्च टूल नहीं, बल्कि एक इंटरएक्टिव प्लेटफॉर्म के तौर पर देखने लगते हैं. '67' और 'Do a Barrel Roll' वाले इफेक्ट भी इसी सोच का हिस्सा है.

