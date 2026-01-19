iPhone 18 Pro लीक! डिजाइन और फीचर्स के साथ सामने आई पहली झलक

iPhone 18 Pro को लेकर एक और नया लीक वीडियो इंटरनेट पर सामने आया है. इस में iPhone 18 Pro का पूरा डिजाइन और कई स्पेसिफिकेशन्स दिखाए गए हैं. हालांकि Apple की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन इस लीक से यह सामने जरूर आ गया है कि आने वाला iPhone पहले से ज्यादा स्मार्ट, पावरफुल और अलग लुक वाला हो सकता है.

iPhone 18 Pro का फ्रंट डिजाइन

लीक वीडियो के मुताबिक, iPhone 18 Pro के फ्रंट डिजाइन में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. पिछले कई सालों से Apple पिल-शेप कटआउट का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब इसे और छोटा किया जा सकता है. Face ID के कुछ जरूरी सेंसर डिस्प्ले के नीचे शिफ्ट किए जा सकते हैं, जिससे सामने सिर्फ एक छोटा सा होल दिखाई देगा. खास बात यह है कि सेल्फी कैमरा स्क्रीन के बीच में नहीं बल्कि ऊपर बाईं तरफ दिखाया गया है.

iPhone 18 Pro का कैमरा भी अपग्रेड

iPhone 18 Pro के रियर कैमरा में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. अभी तक iPhone सॉफ्टवेयर की मदद से पोर्ट्रेट और लो-लाइट फोटो बेहतर बनाता है, लेकिन वेरिएबल अपर्चर के जरिए कैमरा खुद रोशनी को कंट्रोल कर सकेगा. इससे फोटो ज्यादा नेचुरल दिखेंगी और कम रोशनी में भी बेहतर रिजल्ट मिल सकता है. हालांकि यह फीचर सिर्फ iPhone 18 Pro Max तक सीमित रह सकता है.

A20 Pro चिपसेट और परफॉर्मेंस

परफॉर्मेंस की बात करें तो iPhone 18 Pro में Apple का अगली पीढ़ी का A20 Pro चिपसेट मिलने की उम्मीद है. कहा जा रहा है कि यह चिप TSMC की 2nm टेक्नोलॉजी पर बनेगी, जिससे फोन की स्पीड और बैटरी एफिशिएंसी दोनों में बड़ा सुधार होगा. इसके अलावा Apple RAM को भी सीधे चिप के साथ इंटीग्रेट कर सकता है, जिससे AI फीचर्स, गेमिंग और मल्टीटास्किंग पहले से ज्यादा स्मूद हो जाएगी.

iPhone 18 Pro का साइज़

लीक के मुताबिक, iPhone 18 Pro में 6.3 इंच का डिस्प्ले मिल सकता है, जबकि Pro Max वेरिएंट में 5100mAh तक की बड़ी बैटरी दी जा सकती है. इसके अलावा नए कलर ऑप्शन्स जैसे बरगंडी, ब्राउन और पर्पल की भी चर्चा है, जो Apple के प्रो मॉडल्स को थोड़ा ज्यादा स्टाइलिश और अलग पहचान दे सकते हैं. फिलहाल उम्मीद है कि iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max सितंबर 2026 में लॉन्च हो सकते हैं.