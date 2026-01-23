iPhone 18 Pro Leaks: इतने में मिलेगा आईफोन 18, बना लें बजट, कैमरे से लेकर लॉन्चिंग डेट हुई लीक!

iPhone 18 Pro Leaks: ऐपल के दीवानों के लिए बड़ी खबर है. अभी iPhone 16 और 17 की बातें और इसका खुमार उतरा नहीं था कि अब iPhone 18 Pro की लीक्स ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. बताया जा रहा है कि इस फोन में ऐपल अभी तक का सबसे बड़ा अपग्रेड करने जा रहा है. चलिए, खबर में आपको उन लीक्स के बारे में बताते हैं, जो इस समय टेक मार्केट में चर्चा का विषय बनी हुईं हैं.

क्या हैं बड़े बदलाव?

डायनेमिक आइलैंड की छुट्टी

लीक्स की मानें तो आईफोन 18 Pro और Pro मैक्स में एप्पल एक बड़ा बदलाव कर सकता है. फोन में अंडर-डिस्प्ले (Under-display) सेंसर तकनीक आ सकती है, जिससे स्क्रीन पर दिखने वाला डायनेमिक आइलैंड छोटा हो जाएगा या पूरी तरह गायब हो सकता है. यानी अब आपको मिलेगी एक बेमिसाल फुल-स्क्रीन डिस्प्ले.

2nm चिपसेट

सुपरफास्ट स्पीड आईफोन 18 Pro में ऐपल की पहली A20 Pro चिप हो सकती है, जो 2nm प्रोसेस पर बेस्ड होगी. इसका मतलब है कि फोन की परफॉर्मेंस पहले से कहीं ज्यादा फास्ट होगी और बैटरी भी कम खर्च होगी.

डीएसएलआर वाला मजा

फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए इसमें मैकेनिकल आइरिस वाला कैमरा मिल सकता है. इससे आप अपर्चर को कंट्रोल कर पाएंगे, जिससे कम रोशनी में भी प्रोफेशनल डीएसएलआर जैसी तस्वीरें आएंगी.

लॉन्चिंग में बड़ा अपडेट

अमूमन ऐपल अपने सभी मॉडल्स एक साथ लॉन्च करता है, लेकिन इस बार स्प्लिट लॉन्च की चर्चा है. हो सकता है प्रो मॉडल्स सितंबर 2026 में आ जाएं, जबकि बेस मॉडल और आईफोन एयर 2027 की शुरुआत में लॉन्च हों.

कितनी हो सकती है कीमत?

लीक्स के अनुसार, iPhone 18 Pro की कीमत 1,34,900 रुपये से शुरू हो सकती हैं. वहीं, iPhone 18 Pro 1,49,900 रुपये के आस-पास मिल सकता है. ऐसे में अगर आप एक बड़े अपग्रेड का इंतजार कर रहे हैं, तो आईफोन 18 प्रो आपके लिए एक बड़ा टेक अपग्रेड साबित हो सकता है. नई तकनीक और शानदार कैमरा फीचर्स इसे अब तक का सबसे दमदार आईफोन बना सकते हैं.

Disclaimer: यह जानकारी सोशल मीडिया लीक्स और रिपोर्ट्स पर आधारित है. ऐपल ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है.