iPhone 18 Pro और Pro Max जल्द हो सकते हैं लॉन्च, फीचर्स और डिजाइन हुए लीक, जानिए कितनी होगी कीमत

एप्पल लवर्स के लिए गुड न्यूज हैं.अभी iPhone 17 सीरीज का क्रेज चल ही रहा है. इसी बीच iPhone 18 Pro ने अभी से तहलका मचाना शुरू कर दिया है. साल 2026 में आने वाली इस सीरीज को लेकर कई लीक्स सामने आए हैं . खबर है कि iPhone 18 Pro और Pro Max के अलवा इस बार कंपनी एक 'फोल्डेबल आईफोन' (iPhone Fold) भी लॉन्च कर सकती है. इतना ही नहीं, इस बार पावरफुल कैमरा और क्लीन डिस्प्ले मिलने वाला है.

अगर आप भी iPhone 18 सीरीज का इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. आइए जानते हैं आपके पसंदीदा आईफोन मेंक्या-क्या बदलने वाला है ...

iPhone 18 Pro और Pro Max के डिस्प्ले अपग्रेड

लीक्स के मुताबिक, iPhone 18 Pro और Pro Max में नए LTPO plus AMOLED डिस्प्ले होंगे. यह डिस्प्ले बैटरी बचाने में मदद करेंगे और पिछले iPhone 17 Pro से स्मूद परफॉर्मेंस देंगे. नए पैनल की रिफ्रेश रेट 1Hz तक डाउन कर सकती है, जिससे हल्के काम करते समय बैटरी ज्यादा चलेगी.

डिजाइन में बड़ा बदलाव

फ्रंट डिजाइन में iPhone 18 Pro और Pro Max में साफ और नया लुक आने की उम्मीद है. लीक्स के अनुसार,एप्पल इस बार Under-Display Face ID टेक्नोलॉजी ला सकता है.इसका मतलब है कि फेस आईडी के सेंसर स्क्रीन के नीचे छिप जाएंगे और आपको स्क्रीन पर सिर्फ एक छोटा सा 'होल-पंच' कैमरा दिखेगा, जो शायद बाएं कोने में शिफ्ट हो जाए. इससे फोन का डिस्प्ले पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और साफ नजर आएगा. यानी अब आपको मूवी देखते या गेम खेलते समय स्क्रीन पर कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी

कैमरा अपग्रेड्स

कैमरा में भी नए फीचर्स आने वाले हैं.इस बार कैमरा काफी पावरफुल होगा.प्रोफेशनल फोटोग्राफी के शौकीने लोगों के लिए Variable Aperture (वैरिएबल अपर्चर) फीचर आ रहा है. यह टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल कैमरों में होती है जिससे आप यह कंट्रोल कर सकते हैं कि लेंस में कितनी रोशनी जानी चाहिए.इससे रात के समय ली गई फोटो और भी साफ आएंगी और पोर्ट्रेट शॉट्स में नेचुरल ब्लर देखने को मिलेगा.चर्चा है कि यह खास फीचर सिर्फ सबसे महंगे मॉडल iPhone 18 Pro Max तक ही सीमित रह सकता है.

साथ ही, इस बार तीनों रियर कैमरे 48MP के हो सकते हैं. Pro Max में खास सेंसर और ऑप्टिकल ज़ूम का अपग्रेड हो सकता है. दोनों Pro मॉडल्स में इमेज प्रोसेसिंग और लो-लाइट फोटोग्राफी बेहतर होगी.

सुपरफास्ट परफॉर्मेंस और नया चिपसेट

परफॉर्मेंस के मामले में iPhone 18 Pro और Pro Max में Apple का नया A20 Pro चिपसेट आने की उम्मीद है, जो दुनिया की सबसे एडवांस 2nm टेक्नोलॉजी पर बना होगा. यह न सिर्फ फोन को सुपरफास्ट बनाएगा, बल्कि बैटरी की खपत को भी 30% तक कम कर देगा . यानी यह फोन की स्पीड और एनर्जी एफिशिएंसी दोनों को बढ़ाएगा. RAM CPU और GPU के साथ एक ही चिप पर हो सकती है, जिससे परफॉर्मेंस और हीट मैनेजमेंट बेहतर होगा.

इसके साथ ही, एप्पल पहली बार अपना खुद का C2 मोडेम ला सकता है, जिससे नेटवर्क और 5G की स्पीड पहले से कहीं बेहतर हो जाएगी,इसमें 12GB तक की रैम भी मिल सकती है.

नए कलर ऑप्शन्स

कलर्स की बात करें तो इस साल नए कलर ऑप्शन भी देखने को मिल सकते हैं. लीक्स के अनुसार, iPhone 18 Pro में डार्क पर्पल और बरगंडी कलर जैसे रॉयल शेड्स हो सकते हैं. यह पिछले साल के Cosmic Orange के बाद Pro कलर रेंज में बदलाव होगा.

कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमत?

रिपोर्ट्स के अनुसार, iPhone 18 Pro और Pro Max को सितंबर 2026 के मेगा इवेंट में लॉन्च किया जा सकता है.खास बात यह है कि इस बार कंपनी एक 'फोल्डेबल आईफोन' (iPhone Fold) भी पेश कर सकती है. स्टैंडर्ड iPhone 18 अगले साल यानी 2027 में आ सकता है.

कीमत की बात करें तो भारत में इसकी शुरुआती कीमत ₹1.34 लाख के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि Pro Max मॉडल ₹1.50 लाख तक जा सकता है.

Apple ने अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, इसलिए ये जानकारी लीक्स पर आधारित है.