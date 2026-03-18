Instagram का नया AI फीचर आया, बोरिंग वॉइस मैसेज नहीं अब DM में भेजें रोबोट या फन वॉइस

Instagram ने अपने यूजर्स के लिए एक नया और मजेदार फीचर लॉन्च किया है, जिसका नाम है AI Voice Effects. यह फीचर खासतौर पर डायरेक्ट मैसेजेस यानी DMs में वॉइस नोट भेजने के अनुभव को बेहतर और ज्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए लाया गया है. अब यूजर्स अपने वॉइस नोट्स को भेजने से पहले अलग-अलग वॉइस इफेक्ट्स के साथ बदल सकते हैं, जिससे उनकी आवाज और भी दिलचस्प लगने लगेगी.

क्या है AI Voice Effects फीचर?

Instagram का यह नया AI Voice Effects फीचर यूजर्स को यह सुविधा देता है कि वे अपने वॉइस नोट को रिकॉर्ड करने के बाद उसमें अलग-अलग ऑडियो इफेक्ट्स जोड़ सकें. खास बात यह है कि ये इफेक्ट्स आवाज को पूरी तरह बदलते नहीं हैं, बल्कि उसकी मूल टोन, रिदम और भावना को बनाए रखते हैं. यानी आपकी आवाज पहचान में आती रहेगी, लेकिन उसमें एक नया स्टाइल जुड़ जाएगा.

इस फीचर का मकसद वॉइस मैसेजिंग को और ज्यादा एक्सप्रेसिव और मजेदार बनाना है, ताकि लोग सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं बल्कि अपनी आवाज के जरिए भी बेहतर तरीके से अपनी बात रख सकें.

DMs में ऐसे काम करेगा यह फीचर

अब जब आप Instagram पर किसी को वॉइस नोट भेजेंगे, तो आपके पास उसे भेजने से पहले अलग-अलग वॉइस इफेक्ट्स चुनने का ऑप्शन होगा. यह फीचर सीधे मैसेजिंग इंटरफेस में ही दिया गया है, जिससे यूजर्स आसानी से अलग-अलग इफेक्ट्स को प्रीव्यू कर सकते हैं और अपनी पसंद का इफेक्ट चुन सकते हैं.

इससे यूजर्स को बार-बार रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वे पहले से रिकॉर्ड की गई आवाज पर ही अलग-अलग स्टाइल आजमा सकते हैं और फिर उसे भेज सकते हैं.

आवाज बदलेगी, लेकिन क्लैरिटी रहेगी

Instagram का कहना है कि AI Voice Effects फीचर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह आवाज का कैरेक्टर बदल सकता है, लेकिन मैसेज की क्लैरिटी को खराब नहीं करता. यानी आपकी बात साफ-साफ समझ में आएगी, चाहे आपने कोई भी इफेक्ट इस्तेमाल किया हो.

हालांकि कंपनी ने यह साफ नहीं किया है कि लॉन्च के समय कितने इफेक्ट्स उपलब्ध होंगे, लेकिन उम्मीद है कि इसमें कई तरह के वॉइस स्टाइल्स दिए जाएंगे जैसे फन, रोबोटिक या कैरेक्टर बेस्ड इफेक्ट्स.

इंटरैक्टिव रिप्लाई फीचर भी जोड़ा गया

इस अपडेट के साथ Instagram ने एक और मजेदार फीचर जोड़ा है. जब कोई यूजर AI Voice Effect के साथ वॉइस मैसेज भेजता है, तो सामने वाले को यह भी दिखेगा कि कौन सा इफेक्ट इस्तेमाल किया गया है.

इतना ही नहीं, रिसीवर उस इफेक्ट पर टैप करके उसी स्टाइल में अपना जवाब भी दे सकता है. इससे बातचीत और ज्यादा इंटरैक्टिव और मजेदार हो जाती है, क्योंकि दोनों लोग एक ही तरह के वॉइस इफेक्ट्स के साथ चैट जारी रख सकते हैं.

AI Voice Effects के जरिए Instagram ने वॉइस नोट्स को सिर्फ एक मैसेजिंग टूल नहीं, बल्कि एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन का माध्यम बना दिया है. इससे यूजर्स अपनी बात को और मजेदार और अलग तरीके से पेश कर सकते हैं.