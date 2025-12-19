फोन की 1 सेटिंग कर देगी Spam Calls का झंझट खत्म, जानिए कैसे

Spam Calls की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. ये कॉल्स न सिर्फ टाइम बरबाद करते हैं बल्कि कई बार फ्रॉड स्कीम में भी फंसाने की कोशिश करते हैं. ऐसे कॉल्स से बचना भी नामुमकिन है क्योंकि आज के समय में अनजान नंबरों से आने वाली स्पैम और प्रमोशनल कॉल्स फेक नहीं लगते. लेकिन कॉल उठाने के बाद पता चलता है कि ये कभी लोन, तो कभी क्रेडिट कार्ड तो कभी फर्जी बैंक कॉल्स हैं. आजकल ऑनलाइन अरेस्ट की धोखाधड़ी भी काफी चल रही है, जिसमें फंसकर कई लोग अपने लाखों रुपये गंवा रहे हैं. इसीलिए आज आपको Android और iPhone दोनों ही मोबाइल की ऐसी सेटिंग के बारे में बताते हैं जिसकी मदद से स्पैम कॉल्स से हमेशा के लिए राहत मिल जाएगी.

Android फोन में Spam Calls

Android फोन इस्तेमाल करते हैं, तो आपको Play Store में ढेरों ऐप्स मिल जाएंगे. लेकिन आप अपने मोबाइल में भी सेटिंग से इन कॉल्स को रोक सकते हैं. इसके लिए मोबाइल Settings में जाएं, वहां 'Spam and Call Screen' या 'Spam Protection' का ऑप्शन चुनें. इसे ऑन करते ही फोन संदिग्ध और स्पैम कॉल्स को पहले ही ब्लॉक या साइलेंट कर देगा.

iPhone में Spam Calls

iPhone यूज़र्स के लिए भी एक बेहद काम की सेटिंग मौजूद है. Apple मोबइल में 'Silence Unknown Callers' फीचर होता है जिसमें अनजान नंबरों से आने वाली कॉल्स को अपने आप म्यूट कर सकते हैं. इसके लिए Settings में जाकर 'Silence Unknown Callers' को सर्च करें. इसके बाद जो भी नंबर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, हाल की कॉल्स या मैसेज में सेव नहीं होगा, उसकी कॉल सीधे साइलेंट होकर वॉइसमेल में चली जाएगी. इससे जरूरी कॉल्स मिस नहीं होंगी और स्पैम कॉल्स का शोर भी खत्म हो जाएगा.

इनके अलावा आप Truecaller जैसे कॉलर आईडी ऐप्स से भी स्पैम कॉल्स से बच सकते हैं.