Apple TV 4K, HomeView और HomePod Mini 2 भारत में लॉन्च, कीमत 18,900 रुपये से शुरू, जानें फीचर्स

Apple ने आज Welcome Home इवेंट में कई प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर दिया है. Apple ने अपने स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स की रेंज को अपडेट करते हुए नई जनरेशन का HomePod mini 2 और नया Apple TV 4K पेश किया है. कंपनी ने इसके साथ नया HomeView स्मार्ट डिस्प्ले भी पेश किया है. इन डिवाइस के जरिए Apple अपने कनेक्टेड होम एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर जोर दे रहा है. नए HomePod mini 2 में बेहतर ऑडियो, नए कलर और स्मार्ट होम कंट्रोल मिलते हैं, जबकि Apple TV 4K में A19 चिप और बेहतर Siri एक्सपीरियंस दिया गया है.

HomePod mini 2 की भारत में कीमत और उपलब्धता

Apple ने HomePod mini 2 की भारत में कीमत 18,900 रुपये रखी है. इसके प्री-ऑर्डर शुरू हो गए हैं और इसकी बिक्री 30 अक्टूबर से शुरू होगी. ग्राहक इसे पांच कलर ऑप्शन पिंक, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट और मिडनाइट में खरीद सकेंगे. HomePod mini 2 में AI आधारित Siri का सपोर्ट भविष्य के सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए आएगा. Apple के मुताबिक, ये फीचर भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन में अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध होगा. ये स्मार्ट स्पीकर HomePod सॉफ्टवेयर 27.2 के साथ कम्पैटिबल है.

HomePod mini 2 में क्या-क्या नया मिलेगा?

नया HomePod mini 2 Apple की S10 चिप से पावर्ड है. कंपनी के मुताबिक, इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन 360-डिग्री ऑडियो एक्सपीरियंस देता है. यूजर्स एक स्पीकर से म्यूजिक सुन सकते हैं, दो स्पीकर को पेयर करके स्टीरियो साउंड का आनंद ले सकते हैं या कई स्पीकर जोड़कर मल्टीरूम ऑडियो सेटअप बना सकते हैं. नए Apple TV 4K के साथ HomePod mini 2 को चार स्पीकर वाले सराउंड साउंड सेटअप का हिस्सा भी बनाया जा सकता है. इससे घर पर फिल्में और दूसरे कंटेंट देखने के दौरान ऑडियो एक्सपीरियंस बेहतर हो सकता है.

AI Siri से म्यूजिक और स्मार्ट होम कंट्रोल होंगे बेहतर

HomePod mini 2 के बड़े फीचर्स में AI आधारित Siri शामिल है. ये फीचर भविष्य के सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए आएगा. अपग्रेडेड Siri को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह यूजर की पर्सनल कंटेक्स्ट को बेहतर ढंग से समझ सके, ज्यादा नेचुरल बातचीत कर सके और म्यूजिक खोजने में मदद कर सके. Apple Intelligence सपोर्ट वाले iPhone या iPad के साथ पेयर करने पर Siri अलग-अलग ऐप्स से जुड़ी जानकारी के आधार पर भी रिक्वेस्ट पूरे कर सकेगी. उदाहरण के लिए, किसी मैसेज में सुझाए गए गाने को खोजना, ईमेल में मौजूद रेसिपी ढूंढना या कैलेंडर इवेंट से जुड़ा रिमाइंडर सेट करना जैसे काम किए जा सकेंगे. ये स्पीकर घर में मौजूद छह लोगों तक की आवाज पहचान सकता है. इसके बाद ये हर व्यक्ति की पसंद के अनुसार म्यूजिक और दूसरे जवाबों को पर्सनलाइज कर सकता है.

Sound Glow लाइटिंग इफेक्ट भी मिलेगा

Apple ने HomePod mini 2 में Sound Glow नाम का नया फीचर दिया है. इससे स्पीकर का ऊपरी हिस्सा म्यूजिक के साथ रोशनी देगा और बीट के अनुसार पल्स करेगा. ये इफेक्ट म्यूजिक के बास और ट्रेबल के हिसाब से प्रतिक्रिया दे सकता है. यूजर्स बारिश जैसी साउंडस्केप भी चुन सकेंगे, जिनके साथ स्पीकर पर एम्बिएंट लाइटिंग इफेक्ट दिखाई देंगे. इससे घर में म्यूजिक सुनने के अलावा आरामदायक माहौल बनाने में भी मदद मिल सकती है.

लाइट, ब्लाइंड्स और डोर लॉक भी कर सकेगा कंट्रोल

HomePod mini 2 को स्मार्ट होम कंट्रोल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. यूजर्स वॉयस कमांड के जरिए कम्पैटिबल स्मार्ट लाइट्स, ब्लाइंड्स, थर्मोस्टैट और डोर लॉक को कंट्रोल कर सकेंगे. ये होम हब के तौर पर भी काम करेगा. इसके जरिए यूजर्स Home ऐप की मदद से घर से दूर रहते हुए भी कनेक्टेड डिवाइस कंट्रोल कर सकेंगे. Apple के मुताबिक, इसमें दिया गया Sound Recognition फीचर धुएं या कार्बन मोनोऑक्साइड अलार्म की आवाज पहचान सकता है. ऐसी स्थिति में कनेक्टेड Apple डिवाइस पर नोटिफिकेशन भेजा जा सकता है.

नया Apple TV 4K A19 चिप के साथ लॉन्च

लिविंग रूम के लिए पेश किए गए नए Apple TV 4K में A19 चिप दी गई है. Apple का दावा है कि पिछली जनरेशन के मुकाबले इसमें CPU परफॉर्मेंस 50 फीसदी तक तेज और GPU परफॉर्मेंस दो गुना तक बेहतर है. इसमें AV1 के लिए डेडिकेटेड डिकोडर भी दिया गया है, जिससे स्ट्रीमिंग ज्यादा एफिशिएंट हो सकती है. डिवाइस में तीन फार-फील्ड माइक्रोफोन दिए गए हैं. इनके जरिए यूजर्स Siri Remote हाथ में लिए बिना वॉयस कमांड से प्लेबैक कंट्रोल कर सकेंगे और शो या फिल्म खोज सकेंगे.

नई Siri से कंटेंट खोजना होगा आसान

Apple TV 4K में AI आधारित Siri कंटेंट खोजने के लिए फुल-स्क्रीन इंटरफेस देगी. यूजर्स किसी शो या फिल्म को देखते समय भी उससे जुड़े सवाल पूछ सकेंगे और फॉलो-अप सवालों के जवाब पा सकेंगे. उदाहरण के तौर पर, यूजर किसी फिल्म को मिले अवॉर्ड, उसकी शूटिंग की लोकेशन के बारे में पूछ सकते हैं. इससे कंटेंट चुनने का अनुभव पहले के मुकाबले ज्यादा इंटरैक्टिव हो सकता है. हालांकि, Siri AI के कुछ फीचर्स सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए उपलब्ध होंगे. Apple के अनुसार, Apple TV 4K की दूसरी जनरेशन और उसके बाद के मॉडल पर Siri AI का बीटा वर्जन भारत समेत चुनिंदा बाजारों में अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध होगा.

Siri Remote में Find My सपोर्ट

नए Apple TV 4K के साथ अपडेटेड Siri Remote भी दिया गया है. इसमें Find My सपोर्ट के साथ Precision Finding फीचर मिलता है. रिमोट खो जाने पर यूजर्स इसे खोजने के लिए साउंड भी प्ले कर सकेंगे. Apple TV 4K स्मार्ट होम हब के तौर पर भी काम करेगा. यह कम्पैटिबल डोरबेल से नोटिफिकेशन दिखा सकेगा और स्मार्ट होम ऑटोमेशन तथा कनेक्टेड एक्सेसरीज को कंट्रोल करने में मदद करेगा. Apple Intelligence की मदद से Home ऐप में कैमरा एक्टिविटी का विवरण तैयार करने और नोटिफिकेशन का सारांश देखने जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी.

Apple TV 4K की भारत में कीमत और उपलब्धता

Apple ने नए Apple TV 4K की भारत में कीमत 39,900 रुपये रखी है. इसके प्री-ऑर्डर 13 अक्टूबर से शुरू होंगे, जबकि इसकी उपलब्धता 13 नवंबर से होगी. नया Siri Remote अलग से भी खरीदा जा सकेगा. ये Apple TV HD और Apple TV 4K के साथ कम्पैटिबल है. हालांकि, Find My सपोर्ट दूसरी जनरेशन के Siri Remote और उसके बाद के मॉडल में उपलब्ध है.

Apple HomeView भी लॉन्च

Apple ने अपना नया स्मार्ट होम डिस्प्ले HomeView पेश किया है. इसे घर में स्मार्ट डिवाइस कंट्रोल करने, वीडियो कॉल करने, म्यूजिक सुनने और रोज के काम आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें AI बेस्ड Siri, फेस रिकग्निशन, Apple Music, FaceTime और स्मार्ट होम सिक्योरिटी जैसे फीचर्स मिलते हैं. भारत में इसकी कीमत 39,900 रुपये रखी गई है. इसके प्री-ऑर्डर 13 अक्टूबर से शुरू होंगे, जबकि बिक्री 13 नवंबर से शुरू होगी.

Apple HomeView के फीचर्स

ये एक तरह का Smart Screen है. इसे Apple Intelligence सपोर्ट वाले कम्पैटिबल iPhone या iPad के साथ इस्तेमाल करने पर Siri, Messages और Calendar जैसे ऐप्स से पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर ज्यादा यूजफुल जवाब दे सकेगी. इससे यूजर्स को अपने काम पूरे करने में भी मदद मिलेगी. ये 6 लोगों तक की फेस रिकग्निशन कर सकता है. हालांकि, पर्सनल जानकारी दिखाने के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं. पहचाने गए यूजर का कम्पैटिबल iPhone या iPad पास में होना चाहिए और डिवाइस हाल ही में अनलॉक किया गया होना चाहिए. Apple के मुताबिक, प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि घर के अलग-अलग सदस्यों की पर्सनल जानकारी एक-दूसरे से अलग रहे.

FaceTime, मैसेज और Apple Music का सपोर्ट

HomeView सिर्फ स्मार्ट होम कंट्रोल तक लिमिटेड नहीं है. इससे यूजर्स FaceTime कॉल कर सकेंगे, मैसेज भेज और उनका जवाब दे सकेंगे. इसके अलावा Apple Music, पॉडकास्ट और सपोर्टेड वीडियो व ऑडियो ऐप्स का इस्तेमाल भी किया जा सकेगा. इसमें दो फुल-रेंज ड्राइवर, नीचे की ओर लगा वूफर और पैसिव रेडिएटर्स वाला स्पीकर सिस्टम दिया गया है. Apple का कहना है कि इसमें कम्प्यूटेशनल ऑडियो टेक्नोलॉजी रियल टाइम में साउंड आउटपुट को एडजस्ट करती है. इससे अलग-अलग वॉल्यूम लेवल पर भी साउंड क्वालिटी बनाए रखने में मदद मिलती है.

Apple HomeView को किचन में इस्तेमाल करने के लिहाज से भी तैयार किया गया है. यूजर्स वॉयस कमांड के जरिए रेसिपी खोल सकेंगे, खाना बनाने के स्टेप्स देख सकेंगे और टाइमर सेट कर सकेंगे. इसके अलावा इंग्रीडिएंट्स को ट्रैक करने में भी मदद मिलेगी. इसमें Handoff फीचर भी मिलता है. इसकी मदद से iPhone पर चल रहे म्यूजिक को फोन डिस्प्ले के पास लाकर HomeView पर ट्रांसफर किया जा सकता है. इससे फोन से स्पीकर पर म्यूजिक चलाना आसान हो सकता है.

HomeView को स्मार्ट होम हब की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे कम्पैटिबल स्मार्ट लाइट्स, थर्मोस्टैट, डोर लॉक और ब्लाइंड्स को कंट्रोल किया जा सकेगा. ये डिवाइस एक साथ नौ कैमरों तक की लाइव फीड दिखा सकता है. इससे यूजर्स घर में पालतू जानवरों, डिलीवरी और आसपास की एक्टिविटी पर नजर रख सकेंगे. कम्पैटिबल कैमरों और iCloud+ सब्सक्रिप्शन के साथ HomeView कुछ एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स भी दे सकता है. इनमें पहचाने जाने वाले लोगों, पालतू जानवरों, पैकेज और गाड़ियों से जुड़े अलर्ट शामिल हैं. ये धुएं या कार्बन मोनोऑक्साइड अलार्म की आवाज भी पहचान सकता है. ऐसी स्थिति में iPhone, iPad या Apple Watch पर अलर्ट भेजा जा सकता है.

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